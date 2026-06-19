レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、娘顔出し2ショットに反響「美人親子」「背高くてスタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/06/19】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気芸人の43歳美人妻「背高くてスタイル抜群」娘顔出し2ショット
住谷は「娘と2泊、息子の高校の関東大会遠征にこっそり行った時の写真」とつづり、鏡越しの自撮り写真を投稿。黒のワンピースにハイソックスを合わせた住谷と、淡いピンクのトップスに淡いブルーのボトムスを合わせた娘が笑顔で寄り添うように立つ姿を披露した。「ホテルの朝ごはんも美味しかった」「また栃木ゆっくり行きたいな」とも記している。
この投稿に、ファンからは「美人親子」「2人ともおしゃれで可愛い」「仲良し感が伝わってくる」「スタイル良すぎる」「こういう親子時間いいですね」「息子さんの応援にこっそりいくのが素敵」「背高くてスタイル抜群」などの声が上がっている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の43歳美人妻「背高くてスタイル抜群」娘顔出し2ショット
◆住谷杏奈、娘との旅行ショット公開
住谷は「娘と2泊、息子の高校の関東大会遠征にこっそり行った時の写真」とつづり、鏡越しの自撮り写真を投稿。黒のワンピースにハイソックスを合わせた住谷と、淡いピンクのトップスに淡いブルーのボトムスを合わせた娘が笑顔で寄り添うように立つ姿を披露した。「ホテルの朝ごはんも美味しかった」「また栃木ゆっくり行きたいな」とも記している。
◆住谷杏奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美人親子」「2人ともおしゃれで可愛い」「仲良し感が伝わってくる」「スタイル良すぎる」「こういう親子時間いいですね」「息子さんの応援にこっそりいくのが素敵」「背高くてスタイル抜群」などの声が上がっている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
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