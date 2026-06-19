シーズン401奪三振、両リーグでのMVP獲得などの大記録を残し、「プロ野球史上最高の左腕」と評される江夏豊氏。その江夏氏が78歳の誕生日を迎えた5月15日、『江夏の遺言』（江夏豊・松永多佳倫の共著、小学館刊）を上梓し、刊行から半月で重版が決定するなど話題を呼んでいる。同書では「オールスター9連続奪三振」「江夏の21球」など、球史に残る名場面を振り返ったほか、各球団での衝突と軋轢の真相、さらには引退後に起こした「過ち」からの再起の日々が赤裸々に明かされた。

【写真を見る】力投する阪神先発の江夏豊氏ほか、巨人の角三男投手からプロ入り通算2000本目となる左前安打を放つ阪神の藤田平氏

「球界のヒール役」として鮮烈な印象を残した名投手を、同時代に活躍した選手たちはどう見ていたのか。

シリーズ第16回は、阪神の生え抜き野手として初めて名球会入りした"鬼平"こと藤田平氏（78）。1965年に市立和歌山商業から阪神にドラフト2位で指名され、2年目に"牛若丸"こと吉田義男氏からショートのポジションを奪う。その後は阪神一筋19年で3割を4度記録し、1981年には首位打者のタイトルを獲った。

年上の者にも遠慮なく接する現役時代の江夏氏だったが、1学年上の藤田氏には横柄な態度はとらなかったという。（文／松永多佳倫 文中一部敬称略）

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衣笠祥雄を「サチ」、星野仙一を「仙ちゃん」、鈴木啓示を「スーちゃん」、田淵幸一を「ブチ」……年上の選手も当たり前のように「タメ口」で話すという江夏のエピソードは、このシリーズで多くの選手たちが証言してきた。

数少ない例外が、阪神の先輩・藤田だった。現役時代から「平さん」と呼び、引退後も藤田の言うことには逆らわなかった。

「江夏は僕の翌年に阪神に入ってきましたが、最初は村山（実）さんを尊敬していたんです。尊敬というより、崇拝といった感じ。同じピッチャーだったということもあるけど、当時の村山さんはタイガースの"顔"でしたし、村山さんも江夏に目をかけていた。江夏にとって、唯一にして絶対的な先輩だった」

その村山は1998年に亡くなる（享年61）。江夏にとっては球界の数少ない理解者を失ったことになるが、それから間もなく藤田にこう呟いたという。

「これからは、平さんにするわ」──。

その言い方にも"江夏らしい傲慢さ"は垣間見えるが、藤田はこう振り返る。

「なぜ僕だったのかは分かりませんが、それからはあの江夏が、僕の言うことだけはきちんと聞いてくれた。それからは阪神のOB会やゴルフコンペをやる時でも、先輩方から『平、お前から江夏を誘ってくれ』と頼まれる。気まぐれな男だけど、僕が声をかけたらドタキャンするようなことはなかった。

現役時代は村山さんが『おい、江夏！』と呼べば素直に聞いていたけど、他の先輩の言うことなんて全然聞かなかったから（苦笑）。確かに僕のことは『平さん』と呼んでいたし、反抗的な態度を示すことはなかったけれど、何か言っても適当に聞き流して、すぐにヤンチャをしていたな」

江夏が投げる試合はエラーが少ない理由とは

江夏との出会いは、藤田が高校3年の時だった。

「最後の夏が終わって引退してから、市立和歌山商業と（当時2年生の江夏がいた）大阪学院の練習試合があって、僕も手伝いに行ったんです。そこで初めて江夏のピッチングを見ました。僕は二塁塁審でしたが、真後ろから見ていて"凄いピッチャーがいるなぁ"と驚きました。

だから翌年のドラフトで阪神が江夏を指名した時は、"ええピッチャーを獲ったな"と思いました。当時のピッチングコーチの渡辺省三さんも、『今年のドラフトで凄いピッチャーが入ってくるぞ。キャッチャーが10球アウトコースに構えたら、8球ビシッと来る』って、嬉しそうに話していました。

僕の同学年には鈴木啓示がいるんですが、実は阪神に指名されるという噂がありました。もし彼が阪神に入っていたら、江夏の指名はなかったと違いますか。2年連続で高卒サウスポーをドラ1で獲らんでしょ」

阪神のドラフトに関する"事件"としては、「空白の一日」（1978年）と並んで1965年のドラフトが知られている。育英高校（兵庫）の鈴木啓示をドラ1で指名する予定だったが、ドラフト前日に名物スカウト・佐川直行の一言により、急転直下で土床高校（香川）の石床幹雄を指名。近鉄に入団した鈴木啓示は通算317勝、石床はプロ5年間で1勝のみに終わった。この"直前指名変更事件"がなければ、江夏は阪神に入団しなかった可能性が高い。ドラフトは「筋書きのないドラマ」と表現されるが、同期生だけでなく、翌年以降にドラフトされる入選手の運命を変えてしまうこともあるのだ。

こうして同じユニフォームに袖を通すことになった藤田と江夏。ショートを守る藤田の目に、江夏はどう映っていたのか。

「コントロールが抜群だから、本当に守りやすかった。キャッチャーミットを構えた位置を見れば打球を予測できるので、いち早く（守備の）一歩目が出る。僕に限らず江夏が投げる試合ではエラーが少なかった。コントロールが悪いピッチャーだと、構えた場所に球が行くとは限らないから、本当に守りにくい。

全盛期の江夏は真っ直ぐのスピードがあって、しかも球質が重いから打球が飛ばない。中学時代、砲丸投げやっとったから地肩が強かったんだろうね。その頃の江夏のカーブは全然曲がらないんだけど、真っ直ぐが速かったから、今でいうチェンジアップのようになっていた。

リリーフ投手として広島に移籍してから対戦する機会はあったけど、その頃にはかわすピッチングというか、コントロールを駆使した技巧派になっていた。全盛期に当たっていなくて助かりましたね」

うずくまる江夏は「俺はここで死んでもいい」と声を振り絞った

若き日の江夏のピッチングを手放しで褒める藤田だが、ショートを守っていて印象に残るのは4年目以降の江夏だという。

ルーキーイヤーから飛ぶ鳥を落とす勢いで勝ち続けた江夏だが、4年目から不調の時期が続く。心臓の持病が判明したのだ。病名はWPW（ウォルフ・パーキンソン・ホワイト）症候群。正常な心臓の伝導経路とは別に伝導経路が存在する状態で、脈拍が異常に早くなり、激しい動悸で立っていられなくなる。

「マウンドでへたりこむ姿を何度も見ました。西京極球場での試合の時には、ガッと胸を押さえて座るような姿勢で動かなくなり、駆けつけたピッチングコーチやドクターが『このままでは危ないから交代しろ』と説得した。それでも江夏は『俺はここで死んでもいい』ってベンチに追い返して続投したんです。そういうピッチャーだった。

江夏はキャッチャーからボールを返球してもらうと、ゆっくりロジンを取りにいって動悸を抑えていた。グルッとマウンド後方のスコアボードを眺めてから、ゆっくりと投球モーションに入ったりもした。ピッチクロックなんてないから、一球一球の間合いが長かったよね。それでも守りやすさは変わらなかったよ」

マウンド後方から江夏の苦しみを感じ取っていた藤田は、自然と江夏の理解者になっていたのかもしれない。

「もともとの江夏の性格は、自分から頭を下げてくるようなタイプじゃない。高卒ルーキーの頃から一人前のようなつもりで、肩で風切って歩いていた。1年目のくせに、もう5年ぐらい活躍しているんちゃうかなって雰囲気を出してました（苦笑）。

そうした見た目に周囲は威圧されるんだけども、僕にはその中にある優しさとか人情味が感じられた。現役時代はルーズというか本当に気まぐれで、平気で待ち合わせに1時間も遅れてくることもしょっちゅう。

でも引退してからはゴルフの待ち合わせ時間はきっちり守る。それどころか少し遅刻したヤツに『しっかり時間通りに来い！』と説教しとった（笑）。人間、変われば変わるもんやね」

そう目を細めて離す藤田にとって、江夏は今でも"かわいいヤンチャな後輩"なのだろう。

（第1回から読む）

【プロフィール】

松永多佳倫（まつなが・たかりん）／1968年生まれ。琉球大学卒業。出版社勤務を経て沖縄移住後、ノンフィクションライターに。プロ野球界の重鎮のインタビューをはじめ、スポーツ取材に定評がある。『怪物 江川卓伝』（集英社）、『92歳、広岡達朗の正体』（扶桑社）、『沖縄を変えた男 栽弘義』（集英社文庫）、『マウンドに散った天才投手』（講談社＋α文庫）､『最後の黄金世代 遠藤保仁』（KADOKAWA）など著作多数。5月15日に江夏氏との共著『江夏の遺言』（小学館）を刊行した。