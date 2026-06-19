2024年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（29）。2020年の入社後、多くの人気番組を担当したが、2023年7月に体調不良を理由に休業を発表。退社後に、SNSでPTSD（心的外傷後ストレス障害）であったことを公表した。約1年の闘病期間を経て、再び前に踏み出し、NEWSポストセブンのエッセイ連載『ひたむきに咲く』も好評だ。そんな渡邊さんが、自身が出演しているYouTube番組「ON MUTE」でZ世代の若者と触れ合い、感じたことを綴ります。

【写真】開放感たっぷりな装いで、タイ旅行を満喫した渡邊さん。普段とは違った表情でのグラビアなども

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今、私がとても大切にしている仕事が、学生が企画しているYouTube番組「ON MUTE」だ。その番組は、1年以上前、当時大学3年生の女子生徒から、私の仕事の問い合わせフォームを通じて企画書が送られてきたことがきっかけで始まった。

企画書は、すでに社会人として何年も仕事を続けてきたかのようなしっかりとしたもので、私の書いた本を読んだ感想を交えた文章で、とても熱意が伝わるものだった。正直、これまでいただいたどの企業の企画書よりも優れていると感じるほど。メールのやり取りや実際の打ち合わせもスムーズで返しも早く、本当に大学生なのかと驚いた。

彼女は、番組の企画出し、出演者のキャスティングと交渉、台本の制作、進行など、全てを自分で行なっていた。それに加えて、大学での勉強と就職活動もやっていたから、本当にすごい。就活でメンタルもえぐられる日々の中、さまざまなタスクをこなしながら番組制作をしていたスーパーエリートで、心から尊敬していた。

この春、彼女は大学を卒業し就職したため、今はもう番組にはいないが、立ち上げた番組と強い思いは後輩たちに引き継がれている。

「ON MUTE」は、Z世代キャストを中心に、ミュートされた声に耳を傾ける共感トークコーナー。言葉にならない思いや違和感を拾い上げ、対話を通して問いを社会に投げかける、というコンセプトの番組だ。

社会問題についてや、こうあるべきという固定観念に異議を唱える回もあれば、Z世代の悩みや流行について話すフランクな回もある。私もギリギリZ世代で（1997年生まれ）、学生たちより少し年上の目線からコメントしたり番組を進行したりするMC的な立ち回りで出演している。

ここに集まるZ世代は本当に優秀で行動力のある学生ばかり。すでに会社を経営していたり、アーティストをしていたり、学生団体を運営していたり、多彩な能力を持っている。彼ら／彼女らの話を聞いていると、自分にはない視点や考え方を教えてもらえて、私自身とても勉強になっている。

それに、学生たちはみんないい子達で、とってもかわいい！ 目がキラキラしていて、夢に向かって奮闘する姿を、私は心の底から応援している。

特に、今の学生たちは小・中学生で起業するということすら珍しくない世代だから、自分の力で稼ぎ、生きていくスキルが高いように思える。起業している学生の数が本当に多く、豊かな発想で見つけたビジネスチャンスを、トライアンドエラーで確立させていく行動力はあっぱれ！ あっという間に事業も自分自身も成長させていく。

Z世代のSNSの活用の仕方

また幼い頃からネットリテラシー教育を受けてきたZ世代は、SNSとの向き合い方やAIの活用法が健全な人たちが多い気がする。テレビなどをはじめとしてニュースでは若い世代のネットでのトラブルが取り上げられがちだが、実はリテラシー教育を受けていない30代以上の大人たちのほうが危なっかしいような使い方をしているのではないかと思うくらい、今のZ世代はSNSやAIを上手に活用している。

同じZ世代でも、私の世代と今のティーンでは全く異なるところもある。ティーンのセンサーはすごく敏感で、次に流行するものを鋭く見抜く。最近は、学生たちに「setlog」というアプリが流行っているからやってみてー！ とオススメされて、早速ダウンロードして使ってみた。

「setlog」とは、1時間ごとに2秒の動画を撮り、最大12人のグループ限定で共有することで、その日のVlogが作れるアプリ。自分で動画を編集する手間もなく、互いの日常生活を垣間見ることができる。

やってみると、これがかなり面白い。加工せずともおしゃれなVlogが完成するし、BeRealのように時間内に返さなければいけないというリミットもない。家族や親しい友人とだけ、自分の過ごしている時間を共有することで、1日のVlogが完成する。

何もない1日でも、setlogで撮ると雰囲気のある動画になるし、あとから編集する面倒臭さがないから、とっても楽。日記のような感覚で、1日の思い出を簡単に残すことができて、私もハマっている。

こんなふうに学生たちに新しいことを教えてもらったり、将来に対してキラキラした目で話している姿を見たりすると、自分がどんな大人でありたいかということも見えてくる。私は、他人の人生を邪魔する人間になりたくない、未来ある子どもたちを守ってあげられる人間になりたい、と強く思うようになった。

物価高なのに賃金は上がらない、労働力不足、出生率は過去最低、少子高齢化が進む、こんな景気の悪い日本という国に生まれてくれたことだけでもありがとうと言いたい。そんな中でも、未来への希望の種をたくさん持っている子どもたちに、私は土を耕し、風を通し、水を与え、太陽を与えてあげたい。そして、いろんな脅威から守ってあげたい。せっかく生まれてきてくれたのだから、傷付かず、一点の曇りもない人生を送ってほしい。

今までこの思いを口にしたことがなかったが、私は学生たちと交流する時、いつもこんな気持ちでいるのだ。せっかくだから、今回はこの思いをミュートせず、ここに書き残しておくことにした。

【プロフィール】

渡邊渚（わたなべ・なぎさ）／1997年生まれ、新潟県出身。2020年に慶大卒業後、フジテレビ入社。『めざましテレビ』『もしもツアーズ』など人気番組を担当するも、2023年に体調不良で休業。2024年8月末で同局を退社した。今後はフリーで活動していく。2025年1月29日に初のフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。同年6月には写真集『水平線』（集英社刊）も発売。渡邊渚アナの連載エッセイ「ひたむきに咲く」は「NEWSポストセブン」より好評配信中。