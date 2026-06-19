19日午前、東京・北区にある小学校で火事があり、児童ら11人がケガをしました。火事の影響で児童らが取り残されましたが、救助され、いずれも命に別条はないということです。現場から中継です。

火事があった小学校の近くにある住宅をお借りしてお伝えします。

私の後ろに見えるのが小学校の4階部分ですが、黒く焼けているのがわかります。私が到着した正午頃は、近くで焦げくさい臭いがしていたのですが、現在は落ち着き、現場を消防隊員が詳しく調べています。

警視庁などによりますと、19日午前11時ごろ、北区・滝野川の滝野川第三小学校で火事がありました。

4階にある音楽室の隣にある準備室から火が出たとみられ、火は200平方メートルを焼き、およそ3時間後に消し止められました。

4階で火事があったため、近くで授業を受けていた児童ら20人近くが、屋上や幅の狭い「ひさし」に避難しましたが、その後救助されています。

この火事で小学校5年生の児童8人と教員ら3人のあわせて11人がケガをしましたが、いずれも命に別条はないということです。

捜査関係者によりますと、火元とみられる音楽準備室には使用していないストーブが置かれていたという話もあり、警視庁は詳しい出火原因を調べることにしています。