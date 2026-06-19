シンガーソングライターのダイアモンド✡ユカイさんが6月16日、自身のブログを更新。自身を襲ったハプニングについて明かしました。



【写真を見る】【 ダイアモンド✡ユカイ 】「まさかの骨折!?」「悲劇は突然やって来た」自身を襲ったハプニングを吐露



ユカイさんは「まさかの骨折!?」と題して、「悲劇は突然やって来た」とその時の出来事を形容しています。悲劇の原因は「冷蔵庫を開けたその瞬間――なんとマヨネーズケースが降ってきた!!」とのこと。ケースはユカイさんの足の指を直撃。「いつもの何でもないアクシデントだと思っていたのだが……。リハーサルに向かう頃には、足の薬指が青く腫れ上がっていた」と綴り、包帯を巻いた痛々しい足の画像を投稿しました。





「慌てて知り合いの群馬先生に診てもらったところ……ギリギリセーフ どうやら骨折は免れたらしい」と、幸い骨折はしていなかったとのことです。





最後は「それにしても……まさかマヨネーズにKO寸前まで追い込まれるとは思わなかった OK！」と、締めくくっています。





【担当：芸能情報ステーション】