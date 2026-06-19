「株式市場で安定した利益を得ることができる」などと勧められ投資アプリを登録した三重県津市の50代の男性が、現金1億円あまりをだましとられました。

【写真を見る】YouTubeで表示された“広告”にアクセス… 50代男性が現金約1億円あまりだましとられる ｢安定した利益を得ることができる｣と勧められ… 投資アプリ登録 三重･津市

警察によりますと、津市に住む会社員の50代の男性は今年1月、YouTubeに表示された株式投資に関する広告にアクセスしたところ、LINEグループに誘導されました。男性はそのグループで「株式市場で安定した利益を得ることができる」などと勧められ、投資アプリをインストールするなどして指示されるまま、今年3月から5月にかけ、現金あわせて1億円あまりを25回にわたって複数の口座に振り込んだと言うことです。

グループ内で融資 完済後も返済求められ…

男性はこのグループ内で融資を受けていて、その返済が終わっているはずなのにさらに返済を求められたことや、投資アプリにログインできなくなったことから、だまされたことに気付き警察に相談しました。



警察は詐欺事件として捜査するとともに、SNSだけでやり取りしている相手を簡単に信用しないよう呼びかけています。