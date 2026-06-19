合宿地となるメキシコに向かう直前、成田空港で行われたセレモニーで、日本代表監督の森保一（57）はこう高らかに宣言した。

【イケメン注意】森保監督と“美人妻”の間に生まれた次男・圭悟さん。ユーチューバーとして活動している

「W杯で我々が優勝するところを、喜んで頂けるように頑張ってきます」



長期政権を築いた森保一監督 ©時事通信社

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森保一とはどんな男なのか？

6月12日（日本時間）、北中米W杯が開幕する。日本代表はメンバー26人中、23人が海外クラブ所属。堂安律（フランクフルト）や久保建英（ソシエダ）らスター選手を擁し、“史上最強”とも謳われる。

命運を握るのが、2018年からチームを率いる森保だ。22年のカタールW杯ではドイツとスペインに先制されながら、後半に攻撃的選手を次々に投入する強気采配で逆転勝利。クロアチアにPK戦の末に敗れたが、世界に衝撃を与えた。

今回、日本はアジア最終予選のC組で圧倒的な強さを見せ、世界最速でW杯出場を決めた。親善試合ではあるが昨年10月にブラジル、今年3月にはイングランドを撃破。FIFAランキングで18位につけている。

だが、日本は過去のW杯の最高成績はベスト16にすぎない。そんな中、「優勝」を掲げる男とはどんな人物か？ 筆者は『逆転監督 森保一』の取材で森保に2年半に亘り密着し、複数の関係者に話を聞いた。そこで判明した素顔とは――。

中学卒業式で金髪、サッカー部を高2の夏に退部

森保の原点は長崎の造船町にある。静岡県で生まれたが、父親の仕事の関係で小1の時に長崎市深堀町に移り住む。明るく元気な彼は、やんちゃなグループのリーダー的存在で、中学校の卒業式に金髪で現れる伝説も残している。1学年下の幼馴染・樋口紀彦は本の取材時にこう語った。

「卒業生が入って来たら一人だけ金髪の人がいて。『ええっ?!』と驚いていたら、なんとハジメ君だったんです。衝撃でした。同級生に手伝ってもらい、オキシドールで脱色したそうです。朝一番、教室で担任の先生に見つかり、首根っこをつかまれて水道で洗われたそうなんですが、落ちるわけなかですよね。翌日には坊主にさせられていました」

高校生になってもやんちゃさは衰えない。長崎日大高にサッカーの特待生で入るも、高2の夏に退部。2週間学校へ行かなかった。

「深堀中時代の同級生たちと、夜な夜な遊び歩いていたみたいです。深堀中の仲間の多くがすでに就職して、自由に遊べるお金を持っていましたから」（同前）

父親と監督の下田規(き)貴(よし)の働きかけで復帰したが、10代特有の不安定さを抱えていた森保。競技面でも、県予選で強豪・国見高が立ちふさがり、長崎日大は一度も全国大会へ行けなかった。実業団入りを目指していたが、スカウトに見てもらえる舞台に立てていなかった。

森保には出会いの運があった。それは恋愛でも…

ただ、森保には出会いの運があった。下田の売り込みでマツダSC（現サンフレッチェ広島）の総監督・今西和男に認められて入団。同期の中で最も実績がなく、一軍の試合に2年間出られなかったが、のちに日本代表監督になるハンス・オフトに理論を叩き込まれ、MFとしてレギュラーを掴む。

恋愛面でも強運を発揮する。長崎日大のアイドル的存在だった同級生と在学中から交際し、実業団4年目に結婚。高1の担任の堤博信は、「彼女は『博多人形みたい』と言われて有名でした」と振り返る。

社会人になっても、入団初日にパンチパーマで現れ、頻繁にパチンコに通うなど、サッカーに打ち込み切れていなかった森保。だが結婚を機に生活は一変。オフトのもとで日本代表にも選ばれ、1993年には「ドーハの悲劇」も経験した。美人妻との間には3人の子宝に恵まれた。ちなみに3兄弟はサッカー系ユーチューバーとして活躍している。

日本代表監督に就任し歴代最多の72勝

真の“逆転人生”は引退後に始まる。2012年にサンフレッチェ広島の監督に就くと、前任者のミハイロ・ペトロビッチが築いた攻撃サッカーに森保流の粘り強い守備を植えつけた。それまで一度も優勝したことが無かったチームで、4年間で3度リーグ優勝を果たした。18年W杯は西野朗監督のもとでアシスタントコーチを務め、大会後に日本代表監督に就任。歴代最多の72勝を挙げている。

「仏」と「鬼」の顔の使い分け

なぜ森保は下剋上を起こし続けられるのか？ 取材で見えてきたのは、「仏」と「鬼」の顔の使い分けだ。

森保ほど選手への礼をつくす監督は見たことがない。選手が代表活動を終えてヨーロッパに戻る際、森保はホテルのロビーで見送る。選手が朝4時に出発する時も必ず顔を出し「参加してくれてありがとう」と労う。

代表候補となる選手はヨーロッパだけで80人以上いるが、できる限り多くの選手のプレーをチェック。週明けは朝から晩まで試合を見続けるのが日課だ。定期的な欧州視察も欠かさない。そして代表合流時、選手たちに「何分のプレーは凄く良かった」などと伝える。選手はそういった会話から「監督に見てもらえている」と感じるのだという。

「みんなはチームのために頑張る」ことを行動規範に掲げているが、自らも実践する。練習では率先してボール拾いを行い、試合間隔が詰まっていれば徹夜で分析する。森保は言う。「現代では使ってはいけない言葉かもしれないですけど、私自身は睡眠を取らずとも、24時間戦うっていう気持ちでいます」。その背中を見たら誰もサボれない。

筆者が目の当たりにした“鬼の顔”

ただ、鬼の顔を見せることもある。たとえばウォーミングアップで、ある選手が女性との飲み会の話をしていたときのこと。全員を集めて「今、その話は必要か？」と厳しい言葉を投げかけたのだ。その選手はすぐに反省して謝罪した。

出番が少ない選手が練習で不貞腐れた表情を見せたときは、「チームのためにプレーするつもりがなければ、今すぐに帰っていい」と告げた。以降、その選手はことあるたびに「チームのためにプレーしたい」と発言するようになった。森保は意図をこう説明する。

「日本代表において何より優先されるのはチーム。各自に成功したいという気持ちがあることは理解していますが、目標を成し遂げるためにチームが最も高い優先順位に来なければいけない。なので結構、きつく言わせてもらいました。『個人の価値を上げるという考えだけの人は、それはクラブでやってほしい』と伝えています。人を育てようと思ったら、優しさと厳しさは絶対的に必要です」

実は筆者も「鬼」の森保に直面したことがある。24年のアジアカップ敗退後、守田英正のチーム批判と捉えられかねない発言を記事にしたところ、森保に「私を解任するために記事を書いている可能性もありますからね」と鋭い目つきで真意を問われた。筆者が「日本にもヨーロッパのようにサッカーを真剣に議論する土壌が必要」と説明すると、いつもの「仏」の表情に戻ったが、あのときの迫力はいまだに忘れられない。

今回、日本はオランダ、チュニジア、スウェーデンと同じF組に入ったが、勝利を計算できる相手がいないことから「隠れ死の組」と呼ばれている。F組を勝ち上がったとしてもベスト32で、優勝候補ブラジルか前大会ベスト4のモロッコと対戦する可能性がある。

森保に油断はない。壮行試合のアイスランド戦後、こう言って気を引き締めた。

「親善試合で勝ったからといって、W杯での勝利が約束されているわけではない。有頂天にならないようにしないといけない」

“逆転監督”の新たな戦いの幕が上がる。

（文中敬称略）

きざきしんや／1975年、東京都生まれ。中央大学大学院修了。2002年からオランダ、ドイツで欧州リーグを取材、帰国後は『Number』などに寄稿。著書に『サッカーの見方は1日で変えられる』（東洋経済新報社）、『直撃 本田圭佑』（文藝春秋）など。

（木崎 伸也／週刊文春 2026年6月18日号）