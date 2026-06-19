ナインティナイン岡村隆史（55）が18日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に相方の矢部浩之（54）とともに生出演。俳優反町隆史（52）とのあいさつに成功したと明かした。

「W杯で盛り上がってる中、スタジオで収録してましたら。で、収録終わって楽屋に戻ろうと思ってスタジオの通路歩いてたんですよ。そしたら反町隆史さん。アイアン持って…ドラマの小道具だと思うんですけど」と切り出した。

「ずっと下を向いてはったんで。あ、ごあいさつと思ったんですけど。ずっと下向いてはったから。どうしようかなと思ってたら、すれ違ってしまったのよ。いや、あかんと。顔合わせなかったからって素通りしたらあかんと。もう1回戻って」と説明。

「戻ってすいませんと。おはようございますと。岡村ですと。バッと顔上げはって。反町さんが俺の首あたりをつかんで『イジめないでくださいよ！』って。『そんな何をおっしゃいます』っていう。初めてしゃべった、反町隆史さんと」と語った。

さらに「イベントの方でポイズン（反町の代表曲、POISON〜言いたい事も言えないこんな世の中は〜）歌わせていただいてますって言って。『もう、イジめてばっかり〜』って。『真面目に歌わせてもらってます。もしかしたら今年も歌謡祭（ラジオイベント）で歌うこともあるかもしれません』と。歌謡祭に出てもらえませんか？ってチャンスやったけど。それは違うなと思って。それはよう言わんかった、圧で」と明かした。

反町と過去に会ったことはあるが、あいさつはしたことがなかったという。