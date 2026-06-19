セガは、Double Dagger Studioが開発するNintendo Switch向けソフト『リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～』を6月18日に発売した。

【画像あり】になったらどこに行きたい？ スクリーンショット

本作は、猫になって街を気ままに探索するカジュアルアドベンチャーゲーム。飼い主とはぐれてしまった黒猫の主人公が、オープンワールドの街を自由に歩き回りながら家へ帰ることを目指す内容となっている。

ゲーム内では、おしゃべりな動物たちと友達になったり、人間にいたずらを仕掛けたり、街中で見つけた帽子でおしゃれを楽しんだり、日差しの中でお昼寝をしたりと、猫ならではの気ままな暮らしを体験できる。

パッケージ版の発売を記念し、公式Xアカウント（@LittleKitty_JP）にてフォロー＆リポストキャンペーンを7月1日23時59分まで実施中。抽選で合計10名に、オリジナルTシャツ＆缶バッジセット（A賞・4名）、オリジナルトートバッグ＆エナメルピンセット（B賞・5名）、パッケージ版ソフト（C賞・1名）が当たる。応募はXアカウントをフォローのうえ、キャンペーン対象ポストをリポストすることで完了する。

あわせて、MOFFが運営する猫カフェ「Cat Café MOFF」の日本国内全店舗において、6月28日までコラボレーションキャンペーンを実施中。期間中に来店した利用者には、オリジナルステッカー（数量限定、なくなり次第終了）がプレゼントされる。また一部店舗では、販売中のラテアートを『リトルキティ・ビッグシティ』デザインで提供する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）