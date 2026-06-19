銀座「森岡書店」店主・森岡督行が故郷・山形に開いた「寒河江百貨店」へ　本人ナビゲートの特別イベント開催

オンラインコミュニティ「ビジュツヘンシュウブ。」（運営：オシロ株式会社）にて、2026年7月24日に山形県寒河江市で開催されるイベントの募集が開始された。

【写真】寒河江百貨店の店内の様子

本イベントでは銀座「森岡書店」の店主・森岡督行によるナビゲートとともに、森岡督行が故郷・山形にプロデュースした「寒河江百貨店」店内を巡る。本イベントは「ビジュツヘンシュウブ。」へ新たに入会した会員、先着3名を対象とした募集となっている。

「1冊の本だけを扱う本屋」をコンセプトとする東京・銀座「森岡書店」の店主・森岡が、2026年春、生まれ故郷である山形県寒河江市に新たにプロデュースしたのが「寒河江百貨店」。オープン直後から多くのメディアや人々の注目を集めている。

今回のイベントでは、森岡本人と「寒河江百貨店」を巡りながら「なぜ寒河江に百貨店を作ったのか」「どんな基準で百の品を選んだのか」など、オープン間もない同店の魅力に迫る。当日は13時から15時まで森岡の案内で「寒河江百貨店」を見学し、16時から17時には佐藤繊維が手がけるセレクトショップ「GEA」を訪問する予定となっている。

森岡督行は森岡書店代表・文筆家。1974年山形県生まれ。著書に『荒野の古本屋』（小学館文庫）、『800日間銀座一周』（文春文庫）などがあり、GINZA SIX Podcast「銀座は夜の6時」ではパーソナリティーを担当している。

「ビジュツヘンシュウブ。」は、ブルータス元副編集長の鈴木芳雄（通称：フクヘン。）がナビゲーターを務める、「アートを巡る、知る、伝える」をコンセプトとしたオンラインコミュニティ。過去には画家・横尾忠則のアトリエ特別取材、画家・会田誠のアトリエ訪問、現代美術家・森村泰昌と巡るモリムラ@ミュージアムなどの特別イベントを開催してきた。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）