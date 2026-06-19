ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」のライブBlu-ray『NIJISANJI COUNTDOWN LIVE “CROSSING TONES” [Blu-ray]』のパッケージ・封入特典デザイン、および特典映像「ライバーカメラ」の収録情報が公開された。発売は9月2日。

【画像あり】パッケージ・封入特典デザイン・法人別オリジナル特典

本商品は、2025年の年末から2026年の年明けにかけて開催されたカウントダウンライブをパッケージ化したもの。出演者は壱百満天原サロメ、渡会雲雀、石神のぞみ、赤城ウェン、小柳ロウ、栞葉るり、榊ネス、珠乃井ナナの8名となる。パッケージにはライブのキービジュアルがあしらわれ、にじさんじオフィシャルストアおよび各ストアで予約を受け付けている。

特典映像には、出演ライバーごとに厳選した「ライバーカメラ」を収録。壱百満天原サロメは「イケナイ太陽」「Arc goes oN」、渡会雲雀は「Virtual to LIVE」「Preserved Roses」、石神のぞみは「超最強」「インザバックルーム」、赤城ウェンは「フィクション」「Arc goes oN」、小柳ロウは「ルカルカ★ナイトフィーバー」「カルチャ」、栞葉るりは「超最強」「イケナイ太陽」、榊ネスは「ルカルカ★ナイトフィーバー」「DOGLAND」、珠乃井ナナは「Virtual to LIVE」「Watch me!」がそれぞれ収録される。

あわせて、アニメイトおよびHMVの一部店舗にて発売記念キャンペーンの開催も決定した。アニメイトでは、池袋本店、名古屋店、梅田店にて9月1日から9月7日までパネル展示と出演ライバーによる直筆コメントカードの掲出を実施。全国のアニメイト店舗（一部実施対象外あり）ではポスター掲示が行われる。HMVでは、全国の店舗（一部実施対象外あり）にてポスター掲示と店頭映像放映を9月1日から9月7日まで実施する。

法人別オリジナル特典として、にじさんじオフィシャルストアではフィルム風ブックマーカー2枚セット、Amazon.co.jpではビジュアルシート1種、楽天ブックスではスマホショルダー、アニメイト（通販含む）ではロングフォト8枚セット、タワーレコード全店ではクリアカード、HMV全店ではポストカード、Sony Music Shopではアクリルキーホルダー、セブンネットショッピングでは2L判ブロマイドがそれぞれ用意される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）