M!LK 吉田仁人のクールな姿も！　大ヒット「超仕分け財布」にセブン限定の新色が登場

アクセサリーブランド「JAM HOME MADE」のムック『スマートに会計できる 超仕分け財布BOOK』のブラック版とダークグリーン版が、2026年6月19日にセブンネットショッピング、セブン-イレブンの一部店舗、宝島チャンネルで発売。あわせて、2026年1月に発売された書店版の重版も発表された。

【写真】誌面にはM!LKの吉田仁人が登場

本アイテムは、お札も小銭も全部仕分けられる多機能財布。千円札・五千円札・一万円札をそれぞれ収納できる3つのお札ポケットに加え、小銭も6種類に分けて収納でき、現金での会計がスムーズに行える設計となっている。

また、タテ入れで見えやすく取り出しやすい9つのカードポケットのほか、レシートや割引券、お守り、スマートタグなどを収納できるスペースを備えた、全22ポケット仕様。財布の中をすっきり整理できる便利なウォレットで、JAM HOME MADEプロデュースならではのデザインが特徴のユニセックス仕様。サイズは約縦10×横20.5×厚さ3cmとなっている。

付属の冊子には、M!LKの吉田仁人が登場。JAM HOME MADEのコレクションを手に持つ姿を披露している。

『JAM HOME MADE スマートに会計できる 超仕分け財布BOOK』BLACK ver.ならびにDARK GREEN ver.はセブンネットショッピング、セブン‐イレブン、宝島チャンネルで販売。『JAM HOME MADE スマートに会計できる 超仕分け財布BOOK』書店版は書店、ネット書店、宝島チャンネルで販売されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）