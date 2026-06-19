LaRaは、バーチャルアーティスト・HIMEHINAの楽曲『愛包ダンスホール』のMusic VideoがYouTubeで5000万回再生を突破したことを記念し、「愛いっぱい！ヒメヒナポップアップトースター」を6月18日より販売開始することを発表した。

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本商品はMVに登場した田中ヒメと鈴木ヒナのSDイラストをデザインしたポップアップトースター。販売価格は10,800円（税込）で、お届け予定は2026年12月中旬～下旬となる。なお中東情勢の影響により、商品の到着が遅れる場合があるという。

『愛包ダンスホール』のMVは、華やかでポップな世界観の中に、目まぐるしい映像展開、多層的な言葉遊び、キャッチーなダンスが詰め込まれた作品。2023年12月の公開以降、「歌ってみた」「踊ってみた」などの投稿がSNSに広がり、6万を超えるカバー作品が生まれている。2024年9月にHIMEHINA初となる3000万回再生を突破し、6月18日には公開から約2年半で5000万回再生に到達した。

HIMEHINAは、ハイトーンな歌声を持つ田中ヒメと、優しい歌声で美しいハーモニーを奏でる鈴木ヒナによるバーチャルユニット。YouTubeチャンネル登録者数は112万人、動画の総再生回数は6.8億回を超える。

（文＝リアルサウンドテック編集部）