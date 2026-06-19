木村文乃、25歳当時の素顔が詰まったファースト写真集『ふみの』電子版が配信開始

女優・木村文乃のファースト写真集『ふみの』の電子版が、6月19日よりワニブックスから配信開始された。

【写真】女優・木村文乃『ふみの』収録カットを見る

『ふみの』は2013年11月9日に紙版が発売された木村文乃のファースト写真集。2013年1月から半年以上かけて撮りおろされ、当時25歳だった彼女の姿を一冊にまとめている。撮影は西田幸樹が担当した。

誌面では、降りしきる吹雪の中で行われた冬の撮影に始まり、桜の木の下での春、海辺ではしゃぐ夏、大人の女性を意識した浴衣姿まで、四季を巡る多彩なカットが収められている。映画やドラマでは見ることのない素顔と、女優として魅せる表情の両面が切り取られた一冊となっている。

本写真集収録の公開カットとして、白色のシャツにワインカラーのジャケットを羽織った1枚、水色の浴衣に金魚が描かれた団扇を持つ1枚が公開されている。

電子版はAmazon Kindle、DMMブックス、楽天Kobo、ブックライブなどの電子書店で購入可能。詳しい購入方法は各電子書店のサイトで確認できる。

そのほかワニブックスの電子書籍の最新情報はワニブックス公式Xで発信されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）