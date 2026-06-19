荒木優奈が単独首位発進 木戸愛2位、菅楓華ら3位 第1回リランキング最終戦
＜ニチレイレディス 初日◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。17日に21歳を迎えたばかりの荒木優奈が1イーグル・6バーディの「64」をマーク。8アンダー・単独首位発進を決めた。
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6アンダー・2位に木戸愛。5アンダー・3位タイには菅楓華、金田久美子、ささきしょうこ、神谷桃歌、常文恵、ルーキーの藤本愛菜が続いた。復帰2戦目の脇元華は3アンダー・11位タイ。昨季の年間女王・佐久間朱莉はイーブンパー・52位タイ、昨年覇者の入谷響は1オーバー・69位タイで初日を終えた。今大会終了後には非シード選手を対象に、出場優先順位を入れ替える第1回リランキングが実施される。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。【第1ラウンドの上位成績】1位：荒木優奈（-8）2位：木戸愛（-6）3位：菅楓華（-5）3位：金田久美子（-5）3位：藤本愛菜（-5）3位：ささきしょうこ（-5）3位：神谷桃歌（-5）3位：常文恵（-5）9位：森田遥（-4）9位：サイ・ペイイン（-4）
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ニチレイレディス 初日の結果
いよいよ最終決戦 第1回リランキング表
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