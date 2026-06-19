亀梨和也、赤西仁とダンスするなら「かっこいいもの」 報道陣の質問にたじたじになる一面も
俳優の亀梨和也が19日、都内で行われた「GiGO×亀梨和也 コラボキャンペーン発表会」に登壇。赤西仁とやりたいことを語った。
【写真】コミカルなポーズをする亀梨和也
ゲームセンター「GiGO」の新WebCMおよびショートドラマに出演する亀梨。新CMでは亀梨が、思わず口ずさみたくなるような楽曲に合わせて、軽快なダンスを披露した。
「このダンスを一緒に踊りたい芸能界の友人は」という質問が投げかけられると、「いくらなんでもちょっと出てこない。すみません」とたじたじに。続けて「赤西さんとは？」と振られると、「赤西さんとやる時はもう少しかっこいいものでやれたらいいんじゃないかと思います」と笑顔で応えた。
同キャンペーンでは、亀梨が監修し、亀梨のキービジュアルを用いたデザインの限定景品が7月中旬以降より、GiGOグループの店舗に登場する。これに伴い、キャンペーン特設HP、コラボCM、オリジナルのショートドラマを順次公開していく。
【写真】コミカルなポーズをする亀梨和也
ゲームセンター「GiGO」の新WebCMおよびショートドラマに出演する亀梨。新CMでは亀梨が、思わず口ずさみたくなるような楽曲に合わせて、軽快なダンスを披露した。
「このダンスを一緒に踊りたい芸能界の友人は」という質問が投げかけられると、「いくらなんでもちょっと出てこない。すみません」とたじたじに。続けて「赤西さんとは？」と振られると、「赤西さんとやる時はもう少しかっこいいものでやれたらいいんじゃないかと思います」と笑顔で応えた。
同キャンペーンでは、亀梨が監修し、亀梨のキービジュアルを用いたデザインの限定景品が7月中旬以降より、GiGOグループの店舗に登場する。これに伴い、キャンペーン特設HP、コラボCM、オリジナルのショートドラマを順次公開していく。