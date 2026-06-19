お笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之（54）が、18日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。過去に同じマンションの住人だった大物について語った。

視聴者から寄せられた「アフタヌーンティーを楽しむことを『ヌン活』と呼ぶ人を受け付けられない」というメッセージをテーマにトークを繰り広げるコンビ。矢部は唐突に「全然関係ないけど、ホリエモンってずっとホリエモンよね」と実業家・堀江貴文氏の“通称”を挙げた。

これに岡村は「ええとこ目つけた」と大ウケ。矢部は堀江氏が通称で「得してるなと思ったの。ホリエモンっていうニックネームが、彼を柔らかくしてる」と持論を展開した。

コンビはそのまま、かつて「めちゃイケ」の堀江氏が番組の“おふざけ”にキレることなく付き合った出演シーンがお蔵入りになったエピソードトークで盛り上がり、矢部は「印象、いい人やねんなぁ、ホリエモン」。

続けて「一時期、同じマンションやって。そこでもお会いしててんけど、すっごい印象良いの。俺もあんま言えへんかったけど」と同じマンションに住んでいたことも明かした。