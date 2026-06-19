元フジテレビアナの藤本万梨乃、芸能事務所への所属を報告 SNSで決意つづる「新しいことにも果敢に挑戦」
元フジテレビアナウンサーの藤本万梨乃が19日、芸能プロダクション「ジャパン・ミュージックエンターテインメント」に所属したことを報告した。事務所によると、所属は1日付。
【写真】思い出の地を振り返り…退社を報告したフジ藤本万梨乃アナ
藤本は自身のインスタグラムで事務所への所属を報告し、「アナウンサーとしてこれまで経験してきたことを大切にしながら、新しいことにも果敢に挑戦し、成長していけたらと思っています」と決意を語り、「これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
藤本アナは、1995年10月30日生まれ、福岡県出身。東京大学医学部卒業。2019年入社。趣味はダンス、旅行、読書で、特技は、ダンス・長座体前屈。担当番組は『Mr．サンデー』、『めざましテレビ』（火〜木曜 情報キャスター）、『さんまのお笑い向上委員会』などを担当。25年12月末をもってフジテレビを退社。『Mr．サンデー』は退社以降も出演を続け、26年末をもって卒業した。
プライベートでは25年8月に医師との結婚を発表していた。
【写真】思い出の地を振り返り…退社を報告したフジ藤本万梨乃アナ
藤本は自身のインスタグラムで事務所への所属を報告し、「アナウンサーとしてこれまで経験してきたことを大切にしながら、新しいことにも果敢に挑戦し、成長していけたらと思っています」と決意を語り、「これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
プライベートでは25年8月に医師との結婚を発表していた。