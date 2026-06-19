男性9人組「SUPER★DRAGON」が19日、都内で7月11日スタートのフジテレビの冠番組「スパドラ★クエスト」の会見に出席した。

結成11年目での初冠バラエティー番組放送決定に加え、来月15日に発売するニューシングル「Call Me Asap/NUMBER」の収録曲「After the summer night」が、7月25日〜8月23日に台場のフジテレビ本社屋ほかで開催するリアルエンタメイベント「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」のテーマソングに起用されることも決定した。飯島颯は「僕も小さい頃お台場の夏のイベントに来て楽しんだ思い出がある。テーマソングという形で携わらせていただくのは光栄」と喜んだ。

ジャン海渡はプロデュースに携わった。「サマーチューンだけど体が自然に乗れるサウンド。さわやかさとアグレッシブさが共存している。30日間を盛り上げられたら」と曲の魅力を話した。

番組は、メンバーそれぞれの個性や魅力を限界まで引き出しながら、新たな一面を発掘。時には慣れない挑戦や試練に向き合い、人として、そしてエンターテイナーとして男磨きにも全力で取り組むドキュメントバラエティー。お茶の間に愛される国民的スターを目指し、9人が全力で挑む。全24回にわたって毎週土曜深夜1時45分〜2時15分に放送する。初回放送は深夜1時50分スタート。

番組初回で行うのは「SUPER 自己PR対決」。FIRE DRAGON（年上組）とTHUNDER DRAGON（年下組）の各チームに分かれ、メンバー9人が観客を前に、1人1分間の自己PRに挑戦する。個性あふれるアピールで自身の魅力を全力プレゼンし、観客はそれぞれの自己PRを見て、「最も気になった」と感じたチームに投票。その結果によって勝敗が決定する。新曲「NUMBER」のパフォーマンスも披露する。