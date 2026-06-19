第2次世界大戦中、日本軍は数十隻の無標識船を用いて6万2000人以上の捕虜を輸送した/German Federal Archive via CNN Newsource

（CNN）1944年9月21日、南シナ海を突き進む日本の船団のうち1隻の船倉には、約1200人の英国人およびオランダ人の捕虜が詰め込まれていた。米軍の戦闘機は標識のないこの船を軍用貨物船と誤認し、4発の魚雷を投下した。

そのうち1発が船に命中。船体は真っ二つに割れて数分で沈没し、甲板下に閉じ込められていた連合軍の捕虜の大半が命を落とした。衰弱し、病に伏していた捕虜の中で生き残ったのはわずか200人ほど。沈没船の正確な位置は深海に埋もれてしまった。

それから80年以上が経過した今、調査に携わる人々はこれらの軍人たちが最期を迎えた場所を突き止めた。調査チームは日本および米国の軍事公文書館に眠っていた史料を徹底的に検証した後、ソナー調査とテクニカルダイビングを実施。こうした取り組みの結果、フィリピン最大の島であるルソン島の西海岸沖、サンバレス州付近で、「豊福丸（ほうふくまる） 」の残骸がようやく見つかった。

第2次世界大戦中、日本軍はこうした無標識の船舶56隻を使用して捕虜を輸送した。「ヘルシップス（地獄の船）」と呼ばれたこれらの輸送船で運ばれた捕虜は6万2000人以上。19隻が連合軍の攻撃により沈没し、そのうち5隻の所在は現在もなお不明のままだ。

「金属でできた暗い船倉は悪臭が漂い、うだるような暑さだ。衛生状態は最悪。食事はまともに与えられず、水もほとんどない」と、第2次大戦を研究する歴史家で、ヘルシップス記念財団の捜索責任者を務めるティム・ベッケンソール氏は語った。「想定し得る限り最悪の環境だ」

ヘルシップス記念財団は、オランダ文化遺産庁およびディスカバリーチャンネルの支援を受け、沈没した「豊福丸」を発見した。この探査の様子は、6月24日にディスカバリーチャンネルで放送される番組「Expedition Unknown」の新シーズン初回で取り上げられる。（ディスカバリーチャンネルとCNNはいずれもワーナー・ブラザース・ディスカバリー傘下）

沈没船の発見

ベッケンソール氏によると、豊福丸の沈没について詳述した公式記録は不完全で、内容にも矛盾が見られたという。日本の記録は断片的であり、連合軍の攻撃報告書にはおおよその位置しか記載されていなかった。

しかし2025年6月、ベッケンソール氏の同僚であるジョン・デュレスキー氏が、デジタル化された日本側の文書を発見した。当時船団の先頭艦に乗船していた将校たちが作成したその文書には、攻撃を受けた時刻の経過と地図が含まれていた。それによると豊福丸は攻撃を受けた際、船列の2番目に位置していた。ベッケンソール氏が明らかにした。

研究者たちは続いて、その詳細の一部を空母「バンカー・ヒル」の「航空作戦報告書」と照合。この報告書には、当該船団の2番船だったAK船（補助貨物船の略称）の沈没が記録されていた。沈没地点は、当初推定されていた場所から48キロメートル以上離れていた。ベッケンソール氏はまた、地元の漁師たちからも話を聞いた。彼らはその場所に大きな沈没船らしきものが存在することを以前から知っていたという。

「日本側の史料がすべての発端だった。まさにそれが決め手となって、他のあらゆる証拠が導き出された」（ベッケンソール氏）

昨年12月と今年1月、オランダ文化遺産庁の資金提供を受けた初期のソナー調査と予備的な潜水調査が実施された。ダイバーたちは水深約50メートルの地点で何らかの残骸を発見した。そこはまさに研究者たちが想定していた通りの場所だったが、残骸は火山灰によって徐々に覆われつつあった。、火山灰は1991年のピナトゥボ山噴火の際に河川や海に流れ込んだものだった。大変な悪条件の中、残骸から豊福丸に特徴的な部分を特定することはほぼ不可能な状況となっている。

2026年初頭、ディスカバリーチャンネルがこのプロジェクトに参画し、マリン・イメージング・テクノロジーズ社の海洋考古学者カルビン・マイアーズ氏を招聘（しょうへい）した。第2次大戦期の沈没船の調査に数多く携わってきたマイアーズ氏は、水中撮影の専門家エバン・コバックス氏と共に、上記の残骸の写真を数百枚撮影した。

二人は専用のコンピューターソフトウェアを用い、写真測量法と呼ばれる技術によって、それらを3Dモデルに変換した。

チームは、船体の大きさやマストの位置、貨物倉の位置などを、1919年建造の豊福丸の設計図と照合した。残骸が二つに分割されている状況は、沈没した豊福丸に関する日米双方の記録内容と一致していた。

オランダ文化遺産庁は、マイアーズ、ベッケンソール両氏およびその同僚たちが調査に関して作成した報告書を審査。6月8日に発表した声明の中で、この沈没船が豊福丸であることは「ほぼ確実だ」と述べた。

「悲惨な状況」

豊福丸に乗船していた捕虜の大半は命を落としたが、生き残った者もいた。そのうちの英国軍人2人、故ナイジェル・エバンス大尉と故ジェームズ・ギブソン大尉は、終戦直後に英国がシンガポールで開いた戦争犯罪裁判において、船上での扱いに関する痛ましい証言を行った。その結果、日本陸軍の上級曹長が絞首刑の判決を受けた。捕虜として同船に乗船していた連合軍兵士のほとんどは、シンガポールを出発し、日本へ向かう途中だった。日本へ送られた捕虜たちは、戦争遂行を支えるために工場や鉱山で過酷な労働を強いられた。裁判記録によると、約1000人の英国人捕虜と250人のオランダ人捕虜は二つの船倉に詰め込まれた。その空間は極めて狭く、横になるのも交代でなければならないほどだった。

同文書によると捕虜たちは酷暑の中、それぞれ1日あたり3/4パイント（約426ミリリットル）の水で生き延びていた。甲板には粗末なトイレがあったが、多くの捕虜は体力が衰えていてそこまで這（は）い出して行くことができず、代わりに「飯盒（はんごう）を便器代わりに使わざるを得なかった」と、ギブソン氏は述べた。裁判所の文書によると、捕虜たちは一時、救命胴衣を支給されたが、それを枕として使っているのを看守に見つかり、後に没収されたという。

エバンス氏によると、状況はマニラでさらに悪化した。同船はエンジントラブルに見舞われ、1カ月以上停泊。その間100人近くの英国人捕虜が死亡した。捕虜たちは甲板に出ることを許されなかったという。

「船内の状況は悲惨なものになった」とエバンス氏。埋葬を待つ遺体のすぐ近くで捕虜が食事を取るのも、ごく当たり前の光景だったという。出航の前日には、将校と兵士の3分の1以上が自力で歩けず、精神を病んだ者も多数いたと、エバンス氏は語った。同氏は豊福丸が沈没した後、なんとか別の日本船に乗り込み、台湾の捕虜収容所へ送られた。

ギブソン氏は船から海に飛び込むと岸まで泳ぎ着き、そこでフィリピンのゲリラと共に5カ月間を過ごした。豊福丸での航海中は医療用品や環境、食糧について苦情を申し立てたが何の対応もしてもらえず、代わりに前出の上級曹長から殴打されただけだったと証言している。

遺体と出会う

沈没船への潜水調査中、マイアーズ氏と探検家のジョシュ・ゲイツ氏は甲板上で遺体を発見したと語った。しかし船倉には入らなかったという。「この船は墓だ。今や船体は特定され、英国、オランダ、米国の各政府には通知が送られた。今後の対応は各政府が決定することになる」と、ゲイツ氏は述べた。 同氏は番組「Expedition Unknown」の司会を務める。

オランダ文化遺産庁は、この沈没船を戦没者の墓とみなしており、犠牲者とその遺族への敬意から発掘は行わないとしている。

サン・ナルシソ沖に沈む豊福丸の正確な座標は、現場の保護の観点から公表されていない。

スービック湾に立つ「ヘルシップス記念碑」は、豊福丸で命を落とした軍人たちの記憶を今に伝える施設だ。オランダ政府は、今後他国とも協力して犠牲者を追悼する適切な方法を模索する考えを示した。