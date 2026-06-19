30年以上、愛車「シーマ」を乗り込んでいる女優伊藤かずえ（59）が19日、Xを更新。自身のYouTubeチャンネルに寄せられた声に驚きの声を上げた。

「私がYouTubeでドライブトークしているのは違反なんですか？」と投げかけた上で「NHKに意見した人がいるようですが、これは私の問題なので私のsnsに直接言ってください」と主張。「これまで撮影したものはアップしますが、これからはドライブトークはやりません」と宣言した。

伊藤のYouTubeチャンネル名は「やっちゃえ伊藤かずえ」で現在、登録者数は約7・5万人。18日には「雨の日ドライブ」と題したライブ配信のアーカイブ動画をアップ。車内にカメラを固定しての撮影だった。

このポストに対し「運転中に同乗者と話してんのが違反なら大半のドライバー捕まっちゃいますね」「SNS時代らしい話だなと思います。本来なら当事者に直接伝えれば済む話でも、先にテレビ局やスポンサーへ連絡する人が増えています」「YouTube見ました、GoProを固定しての撮影なので、何も問題はないと思います。これが違法であれば、テレビ局全てがアウトです」などと書き込まれていた。