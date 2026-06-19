第1子妊娠中のみちょぱ、夫・大倉士門とのラスベガス旅行ショット公開 ショーパンコーデに「どの角度から見ても美人」「完璧なスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/06/19】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が6月18日、自身のInstagramを更新。夫でタレントの大倉士門とのアメリカ旅行の様子を公開した。
【写真】第1子妊娠の27歳ギャルタレント「完璧なスタイル」ショーパンコーデで圧巻美脚際立つ
2025年11月の投稿にて、10月30日の自身の誕生日旅行としてアメリカ・ロサンゼルスやラスベガスを大倉と訪れたことを報告していたみちょぱ。この日は「載せる写真ないのでまた10月ネタでごめんなさい ラスベガス楽しんでましたシリーズです」とつづり、写真を複数枚投稿している。ネオンや映像が織りなす煌びやかな光が印象的なアーケードで撮影した写真には、チェック柄のシャツにショートパンツを合わせたスタイルでポーズをとる後ろ姿が収められており、スラリとした美しい脚が際立っている。また、フランス・パリをイメージした大型ホテルを背に、大倉の肩に頭をのせた仲睦まじいショットなども披露している。
この投稿は「どの角度から見ても美人」「完璧なスタイル」「可愛いにもほどがある」「絵になる」「仲良し夫婦で見てるだけで幸せ」「ずっとラブラブ」と反響を呼んでいる。
みちょぱは、2022年10月22日にモデルの大倉と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第1子妊娠の27歳ギャルタレント「完璧なスタイル」ショーパンコーデで圧巻美脚際立つ
◆みちょぱ、ラスベガスでの美脚ショット披露
2025年11月の投稿にて、10月30日の自身の誕生日旅行としてアメリカ・ロサンゼルスやラスベガスを大倉と訪れたことを報告していたみちょぱ。この日は「載せる写真ないのでまた10月ネタでごめんなさい ラスベガス楽しんでましたシリーズです」とつづり、写真を複数枚投稿している。ネオンや映像が織りなす煌びやかな光が印象的なアーケードで撮影した写真には、チェック柄のシャツにショートパンツを合わせたスタイルでポーズをとる後ろ姿が収められており、スラリとした美しい脚が際立っている。また、フランス・パリをイメージした大型ホテルを背に、大倉の肩に頭をのせた仲睦まじいショットなども披露している。
◆みちょぱの投稿に「どの角度から見ても美人」と反響
この投稿は「どの角度から見ても美人」「完璧なスタイル」「可愛いにもほどがある」「絵になる」「仲良し夫婦で見てるだけで幸せ」「ずっとラブラブ」と反響を呼んでいる。
みちょぱは、2022年10月22日にモデルの大倉と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】