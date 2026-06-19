双子のママ・中川翔子「お兄ちゃんポロシャツ90」成長著しい双子兄の姿公開に「大きい」「つぶらな瞳に癒される」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】歌手でタレントの中川翔子が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の兄の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】双子出産の41歳タレント「成長早い」ポロシャツサイズ90の0歳双子兄
中川は「なんかもうどんどん大きくなってきてお兄ちゃんポロシャツ90」とコメントを添え、双子の兄の写真を投稿。ネイビーのポロシャツに大きめのスタイを付け、つぶらな瞳をこちらに向けた愛らしい姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「天使みたいに可愛い」「子どもの成長は本当にあっという間ですよね」「もう90サイズなんて成長早い」「大きい」「すくすく育ってて嬉しい」「つぶらな瞳に癒される」「重力を感じさせない不思議なポーズに笑った」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳タレント「成長早い」ポロシャツサイズ90の0歳双子兄
◆中川翔子、成長著しい双子の兄の姿公開
中川は「なんかもうどんどん大きくなってきてお兄ちゃんポロシャツ90」とコメントを添え、双子の兄の写真を投稿。ネイビーのポロシャツに大きめのスタイを付け、つぶらな瞳をこちらに向けた愛らしい姿を披露している。
◆中川翔子の投稿に共感の声
この投稿に、ファンからは「天使みたいに可愛い」「子どもの成長は本当にあっという間ですよね」「もう90サイズなんて成長早い」「大きい」「すくすく育ってて嬉しい」「つぶらな瞳に癒される」「重力を感じさせない不思議なポーズに笑った」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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