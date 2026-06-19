日本歌手協会の歌の祭典「夏まつり 歌まつり２０２６」が２４、２５日に東京・練馬文化センター大ホールで行われる。

２日間で昼夜３公演、総勢１００人以上の歌手が出演。５月３１日に悪性リンパ腫のため９２歳で死去した菅原洋一さんの追悼コーナーのほか、今年度の「歌手協会名人賞」となった倍賞千恵子のセレモニーなどが行われる。倍賞は三橋美智也さんが歌った「星屑の町」を歌うほか、菅原さんとの競作「忘れな草をあなたに」も歌唱予定。また名人賞のお祝いに由紀さおりが登場し、サプライズ歌唱も期待されそうだ。

また、昨年秋の「歌謡祭」に出演が決まったあとに病気で辞退した美川憲一が今回の「歌まつり」で復活。パーキンソン病を公表したが、現在はリハビリをしながらステージ復帰しており「去年ご心配をかけた分を取り戻すように全力で歌うわ」とコメント。シャンソンの「生きる」を歌う。さらに歌手協会会長の田辺靖雄は、妻の九重佑三子とともに８０歳を迎えたことから、２５日夜の部では「８０×８０夫婦唱」と題し、夫婦サイモン＆ガーファンクルの「サウンド・オブ・サイレンス」をアカペラで披露する。

司会は日本歌手協会理事長の合田道人氏が今年も務めるが、タッグを組む相手は３公演それぞれ異なる。２４日は、今年デビュー５５周年を迎えた小柳ルミ子が初登板。司会だけではなく歌手としても代表作「お久しぶりね」をバック・ダンサーを従えて歌うほか、５５周年記念曲「愛は輪廻転生」を披露する予定。２５日昼の部は川中美幸、夜の部は女優の工藤夕貴が司会を担当する。