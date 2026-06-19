【中継】小学校で授業中に火事　児童が大けが　11人が搬送　東京・北区

19日午前、東京・北区の小学校で授業中に火事があり、児童が大けがをするなど11人がけがをしました。

小学校の午後3時45分現在の状況を、広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。

学校の4階、窓がすっかりなくなっている場所が、火元とみられる音楽準備室の前の廊下の窓です。

通報があったのが午前11時ごろです。

音楽準備室のストーブから火が出たのではないかということで、今も消防の姿があります。

出火当時、音楽室で5年生の授業が行われていたという話です。

取材では、児童25人ほどが授業を受けていたということです。

校舎の一番端ということで、逃げ道が窓しかなかったのかもしれません。

窓から出て、ひさしが目の前にあります。

あの場所に児童が座り込んでいる様子というのが、取材の様々なカメラの中に映されていました。

避難の際でしょうか、配管を踏んだようなへこんだような跡があります。

このひさしというのは各階にありまして、例えば下のひさしを見てみますと、幅でいうと30〜40cmほどしかないというスペースに児童が集まっていたということです。

避難する際などに教員、児童あわせて11人がけがをして搬送されたということです。