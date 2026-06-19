岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」は１９日夜に最終回が放送される。神奈川県警刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と弟・田鎖稔（染谷将太）が、１９９５年４月２６日、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が刺殺された事件（時効成立）の真相に迫っているが、真犯人は本当に茂木幸輝（山中崇）なのか、足利晴子（井川遥）や秦野小夜子（渡辺真起子）の正体など、多くの謎が残っている。

主人公の兄田鎖真に関しても、謎が残る。現代の事件捜査の中で、一瞬視界に入った広告チラシの内容や、事件に絡む腕輪のカラー石の並び順を覚えているなど、瞬間的な記憶力があることがうかがえる。

第１話で、田鎖家事件の夜、幼少の真は自宅２階のベランダから逃走する犯人が路上で足利晴子に切りつけている現場を目撃している。

また階下で、父母が刺されていた現場が、真の眼の中にしっかりと焼き付けられるように、眼球が大映しになる演出もあった。

現場は、両親がまったく抵抗した痕跡がなく、きれいに布団をかぶっており、夕食のあんかけそばにかけた酢に睡眠薬が混入されていたとの見方も。第９話で茂木が田鎖家に侵入した場面が描かれたが、その時点では両親の間に弟田鎖稔が寝ており、相違も指摘されている。

最終的な真犯人の特定で、真の記憶力が発揮されるとの見方も出ている。