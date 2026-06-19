半年で1万個突破のヒット読書グッズ！　「積読ホルダー」に限定新色ライトブルーが登場

読書グッズ「積読ホルダー」の新色「積読ホルダー ライトブルー」が6月19日にクロスメディア・パブリッシングより発売された。本商品は限定1,500個で、全国の書店やAmazon、クロスメディアSHOPにて販売される。

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「積読ホルダー」は2025年9月末に一般販売を開始し、SNSを中心に話題となった商品。同年11月には初回生産分の3,000個が完売、12月に4,000個、2026年2月にさらに3,000個を増産し、発売から半年足らずで累計出荷数10,000個を突破した。今回のライトブルーは、ブラック・グレージュに続く新色として、ユーザーからの要望を受けて投入される。

同商品は、積読をネガティブに捉えるのではなく、「未来の学びや楽しみを可視化するポジティブな存在」として提示することを目指して開発された。積む楽しさを意識しつつ、次に読む一冊を自然に意識できる設計となっている。

同商品は3段の仕切りで積読本をキレイに整理でき、本が取り出しやすい構造になっている。また「読むタイミング」を決められる特製マグネットが付属する。「積読ホルダー ライトブルー」は4,980円（税別）で発売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）