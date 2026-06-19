富士フイルム株式会社は6月19日（金）、写真家や映像作家を対象としたグローバルな制作支援プロジェクト「GFX Challenge Grant Program 2026」の開催を発表した。

同社のラージフォーマットセンサー搭載ミラーレスカメラ「GFXシリーズ」を活用した映像・写真制作プロジェクトを支援するプログラム。2021年から毎年行われている。

選出されたクリエイターには、プロジェクト実現のための助成金が給付されるほか、プロジェクト実施期間中、GFXシリーズのカメラボディおよび交換レンズが無償で貸与される。

エリア別に分けた「リージョナル選考」を経て、最終的な「グローバル選考」を実施する。完成した作品は、同社公式のオンライン展示や、各拠点での写真展などで公開予定。

Award内容

応募期間

Global Grant Award（大賞）：GFXシステムカメラボディ1台とGFレンズ2本の無償貸与、テクニカルサポート、10,000ドル相当の助成金 Regional Grant Award（優秀賞）：GFXシステムカメラボディ1台とGFレンズ2本の無償貸与、テクニカルサポート、5,000ドル相当の助成金

2026年6月16日（火）～8月17日（月）

応募資格

対象の国・地域に居住する写真家、ビデオグラファー（プロ・アマチュア不問）

選考基準

選考プロセス

プログラムの目的と撮影プロジェクトの関連性、および応募基準への適合性 撮影企画の内容における、GFXシステム使用の妥当性 プロジェクトの創造性と独自性 実現性・実行性 応募者の経歴、写真・ビデオ撮影の経験と能力

応募受付、第1次選考、第2次選考、最終選考のプロセスで実施

選考委員

ブレンダン・エムサー アマンダ・マドックス レスリー・A・マーティン 佐藤正子 ポリーヌ・ヴェルマール