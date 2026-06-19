「GKというポジションはいつもそうだ」「いくらうまくいっていても…」痛恨ミスの韓国代表キム・スンギュが本音。失点シーンを反省「もう少し集中をするべきだった【W杯】

「GKというポジションはいつもそうだ」「いくらうまくいっていても…」痛恨ミスの韓国代表キム・スンギュが本音。失点シーンを反省「もう少し集中をするべきだった【W杯】