神田うの、29歳で購入した自宅の値段に指原莉乃＆満島真之介ら驚き「ええ!?」
ABEMAは、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの、華やかな人生とそこに隠されている“秘密”をひもとく、新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第1話を、20日午後9時から放送する。
【写真】美人ぞろい…セレブ女性4人のプロフィール
同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは。
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4人。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を、壮大なスケールで追いかけていく。
さらに主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの「Risk」が決定。同楽曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングとなっている。
セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は同番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第1話に先駆けて、現在無料配信中の事前特別番組では、MC陣とスタジオゲストとして登場する神田うのがそれぞれの“セレブる話”を披露。スタジオゲストとして登場した“セレブの代表格”である神田は、思い出したように「あ、マンションも！はい、なんか投資で、全然投資になってないんだけど一応買ってます。『買わないですか？』って言われて、なんか、じゃあ買おうかなって」と、驚くほど軽いフットワークでマンションを購入し続けている実態を激白。
これにはケムリも「ええ！」と驚き、河野が思わず「おいくら、おいくらですか？」と食い気味に質問を投げかけると、神田は淡々とした口調で「まず、私29歳の時に、おうちを建てたのね。で、それが、5億円でした」と告白。これには指原が驚きのあまり両手で口を覆い、満島も「ええ!?」と目を丸くする様子を見せた。さらに、指原から「同い年じゃない？29歳」と振られた28歳の河野が「頭を振りながら、全然間に合いそうにないです」と苦笑いすると、スタジオは大爆笑に包まれた。
【写真】美人ぞろい…セレブ女性4人のプロフィール
同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは。
さらに主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの「Risk」が決定。同楽曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングとなっている。
セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は同番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第1話に先駆けて、現在無料配信中の事前特別番組では、MC陣とスタジオゲストとして登場する神田うのがそれぞれの“セレブる話”を披露。スタジオゲストとして登場した“セレブの代表格”である神田は、思い出したように「あ、マンションも！はい、なんか投資で、全然投資になってないんだけど一応買ってます。『買わないですか？』って言われて、なんか、じゃあ買おうかなって」と、驚くほど軽いフットワークでマンションを購入し続けている実態を激白。
これにはケムリも「ええ！」と驚き、河野が思わず「おいくら、おいくらですか？」と食い気味に質問を投げかけると、神田は淡々とした口調で「まず、私29歳の時に、おうちを建てたのね。で、それが、5億円でした」と告白。これには指原が驚きのあまり両手で口を覆い、満島も「ええ!?」と目を丸くする様子を見せた。さらに、指原から「同い年じゃない？29歳」と振られた28歳の河野が「頭を振りながら、全然間に合いそうにないです」と苦笑いすると、スタジオは大爆笑に包まれた。