JO1・河野純喜、自身最大のセレブエピソードを披露「それぐらいは、ちょっといけるようになりました」
ABEMAは、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの、華やかな人生とそこに隠されている“秘密”をひもとく、新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第1話を、20日午後9時から放送する。
【写真】美人ぞろい…セレブ女性4人のプロフィール
同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは。
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4人。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を、壮大なスケールで追いかけていく。
さらに主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの「Risk」が決定。同楽曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングとなっている。
セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は同番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第1話に先駆けて、現在無料配信中の事前特別番組では、MC陣とスタジオゲストとして登場する神田うのがそれぞれの“セレブる話”を披露。河野はやや恥ずかしそうに「あ、あの、ほんまに…やっぱ芸能界入りまして…あの…Uber Eatsを、あの、晩御飯に、2箇所から頼みました」と、自身にとっての最大のセレブエピソードを告白した。このあまりにもリアルで庶民派な変化に対し、スタジオは温かい爆笑に包まれた。
さらに、満島がすかさず「それセレブ！」と絶賛し、指原も「結構すごくない!?それ。セレブる、セレブる」と共感する中、河野は「ほんま、2箇所から。なかなか（できない）。送料、2回かかりました」と熱弁。満島から「そうだよね！でもそんなの関係ないでしょ？」と優しくツッコまれると、河野は「はい。もう、セレブ…セレブの、もういけます。それぐらいは、ちょっといけるようになりました」と胸を張り、スタジオを大いに和ませた。
【写真】美人ぞろい…セレブ女性4人のプロフィール
同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは。
さらに主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの「Risk」が決定。同楽曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングとなっている。
セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は同番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第1話に先駆けて、現在無料配信中の事前特別番組では、MC陣とスタジオゲストとして登場する神田うのがそれぞれの“セレブる話”を披露。河野はやや恥ずかしそうに「あ、あの、ほんまに…やっぱ芸能界入りまして…あの…Uber Eatsを、あの、晩御飯に、2箇所から頼みました」と、自身にとっての最大のセレブエピソードを告白した。このあまりにもリアルで庶民派な変化に対し、スタジオは温かい爆笑に包まれた。
さらに、満島がすかさず「それセレブ！」と絶賛し、指原も「結構すごくない!?それ。セレブる、セレブる」と共感する中、河野は「ほんま、2箇所から。なかなか（できない）。送料、2回かかりました」と熱弁。満島から「そうだよね！でもそんなの関係ないでしょ？」と優しくツッコまれると、河野は「はい。もう、セレブ…セレブの、もういけます。それぐらいは、ちょっといけるようになりました」と胸を張り、スタジオを大いに和ませた。