ビーバーも“日本推し”?ワールドカップの勝敗を予想しましたがその結果は…？

姫路セントラルパーク（兵庫県姫路市）がサッカーワールドカップ・日本対オランダ戦の前にビーバーによる勝敗予想イベントを行いました。大役を任されたのはオスのビーバー「マメ」です。

用意されたのは日本とオランダ、それぞれのイニシャルがのった2つの特製ケーキ。選ばれたチームが「勝ち」！どちらも選ばないか、両方を選ぶと「引き分け」です。

ちなみに実際の試合はというと、日本はオランダ相手に終盤までリードを許す苦しい展開になるも、試合終了間際に同点ゴールを決め、執念のドローで「勝ち点1」を得る結果となりました。

果たして事前にマメはどう予想していたのか…

迷いながらも日本の勝利を予想！残念ながら予想は「外れ」でしたが、“姫セン”の担当者に話を聞くと…

（姫路セントラルパークの担当者）「マメが勝ちを選んだのは、勝ちに等しい引き分けだったからだと思います」

“勝ちに等しい引き分け”を見抜いていたなんて、マメの予想力、恐るべし！6月20日の土曜日には日本対チュニジア戦の勝敗予想が行われるということです。