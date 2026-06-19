会員制バー「ダディ東京」のオーナーの西山ダディダディ氏が18日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。自身の資産を査定した。

資産家たちが自らの資産を売って応援金として贈与する「ギフティングステージ」にギフテンダーとして登場した西山氏は自身のSNSにアップした「ダディダディダンス」が関連動画を含め総再生回数6億回越えの大バズり。この日は高級腕時計やシャンパンケース、マンションの権利書などを持参し、MCの小島瑠璃子から「総資産はおよそ5億円」と紹介された。

西山氏は持参した最高級シャンパンブランド「アルマン・ド・ブリニャックアルマンド」の専用の特製ケース「アルマンドアタッシュケース」の査定を依頼し「六本木の街ではとんでもない価格で売られている」として査定金額を「150万円」と予想。アルマンドの最上位銘柄アルマンドブラックこと「ブランド・ド・ノワール」も含まれているとして「仕入れが困難になっているのでもしかしたらもっと値段が上がるかもという希望的観測を含め150という形で」と話した。

同じくギフテンダーの河原由次氏は「六本木では1千万くらいしますよね」「キャバクラでおろすとアルマンドアタッシュケース1千万」と太鼓判。MCの「平成ノブシコブシ」吉村崇も思わず「ええ？これで？！」と仰天していた。

しかし専門家の査定の結果は、希少価値は高いもののシャンパンの品質が保証できないとしてまさかの「29万円」。吉村は「おいふざけるなよ！あれだけハードル上がってた中で？！」「これ勉強になりますね」とうなっていた。