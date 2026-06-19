9人組ボーイズグループSUPER★DRAGONが19日、都内でフジテレビ系バラエティー番組「スパドラ★クエスト」（7月11日深夜1時50分開始、土曜深夜1時45分）の記者会見に登壇した。

メンバーがさまざまな挑戦を行い、キャラクターを引き出す番組。活動11年目の番組開始決定に古川毅（26）は「びっくりしました。初冠番組ということで、自分たちがこういうものに向いているのかという挑戦であり、ワクワクも入り交じってそわそわしています」と飾らない心境を明かした。「どういう姿をお見せできるのか、自分たちでも未知」と続けた。

田中洸希（23）は「10年もやって初めてという感覚は不思議ですが、逆に10年もいるからこそ仲の良さ、完成されたグループ感を見せていけたら。物理的にも泥まみれになるくらい身体を張れれば良いかなと思います」と意気込みを語った。

この日は初回収録を終えてすぐに報道陣の前に立った。初回は自己PR企画だったといい、鉄道好きの伊藤壮吾（23）は「車内放送のモノマネをしました。楽しく出来ました」と自信満々。「迷PRの方もいました。一番迷っていたのはジャン（海渡）くん…？ 」と話を向けると池田彪馬（23）が「僕ですね」と自己申告。「ぶちかまそうと思ったら、迷いました」と頭をかいた。