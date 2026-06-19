猫ちゃんがいる塾に通っている投稿者さんの息子さん。その勉強中の光景が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は33万回を超え「これが塾！？行きたい。私が。メンタルケア、最高の塾」「癒してもらいながらの勉強、、、はかどるかもなぁ」「集中力を鍛えられ、学力も爆上がりしそうですね」といったコメントが集まっています。

【動画：塾の先生から送られてきた『息子の様子』を見ると…まさかの光景】

真剣な息子さんと、まったりな猫ちゃん

Instagramアカウント「くみ先生｜プロ家庭教師 岡山【個人アカウント】」に投稿されたのは、投稿者さんの息子さんの塾での様子です。

塾というと、教室で先生の授業を真剣に受ける子どもたちというイメージがありますが、息子さんが通っている塾から送られてきた動画には、予想外の光景が映し出されていたといいます。

なんと、机の上に大きな猫ちゃんが堂々と居座っているのです。

勉強に集中する息子さんと、机で眠そうにまったりと過ごす猫ちゃんの対比には、思わずクスッとしてしまいます。

ちなみに息子さんは、この猫ちゃんのおかげで勉強がはかどっているのだそう。こんなに可愛い癒やしの先生がそばにいてくれたら、勉強へのモチベーションもさらに高まりそうですね。

投稿には「塾なんですか！？誘惑に打ち勝つ精神力をも鍛え上げてくださるとは…」「先生そんなにそばで見守ってくれるんですね！可愛い」「えっと…この毛深いのが先生でしょうか？」といったコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「くみ先生｜プロ家庭教師 岡山【個人アカウント】」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。