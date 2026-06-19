高知市内の駐車場にとめた車内に麻薬「ケタミン」2.67グラムを隠し持っていたとして、6月10日に麻薬取締法違反容疑で緊急逮捕された自称無職・青木敬士郎容疑者（28）。

【写真を見る】白目をむきキマっている表情の青木容疑者。腕にはタトゥーがびっしり…

「SNSで薬物をやっている動画を見た」という通行人の通報から発覚したこの事件。TikTokで5万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーの裏の顔が明らかになった。

完全黙秘を貫く容疑者の素顔を探るべく、NEWSポストセブン取材班が東京都内にある容疑者の実家を訪ねると、父親が悲痛な面持ちで本音を語った。【前後編の後編。前編から読む】

「ひっぱたくだけですよ」

6月13日夕方、私鉄沿線の閑静な住宅街にある実家から、青木容疑者の父親が姿を現した。記者が名刺を渡し、息子の逮捕について尋ねると、父親は戸惑いながらも立ち止まり、重い口を開いた。

「息子がSNSで発信活動をしていたことは知っていたんですが、『サブスクで見られない』と言っていたので内容は知りませんでした。薬物の使用についても知りませんでした」

そう驚いた様子を見せた父親。動画の中で青木容疑者は、白目を剥いたり、目の焦点が合わず虚ろな表情をしていることも多く、派手なタトゥーを見せつけながら明るいキャラクターを演じていた。息子のそうした行動について、父親は呆れ果てたようにこう明かした。

「馬鹿なやつですよ。（容疑者の仕事について）あまり家にいないから分からないんですけど、YouTubeとかばっかりで。フォロワーの方に服や物を売ったり、動画がまわるとお金が入ったりするとは聞いたことがあります。タトゥーは海外にいたので……、親不孝ですけどね」

父親は、弁護士から逮捕の知らせを受けたという。いま息子に伝えたい思いを問うと、静かに怒りをにじませて語った。

「ひっぱたくだけですよ。ご面倒かけてすみません」

「少しでグデーンとなる」若者に蔓延するケタミンの実態

青木容疑者が手を染めていたとされる薬物「ケタミン」。聞き慣れない名前かもしれないが、近年、若者の間で深刻な広がりを見せているという。地方厚生局麻薬取締部関係者がその実態を明かす。

「違法薬物は大きく分けると、気分を高揚させる『アッパー系』と、鎮静作用のある『ダウナー系』の2種類に分類されます。アッパー系はMDMAやコカイン、覚醒剤などで、ダウナー系はヘロインやフェンタニルが代表的です。

容疑者が所持していたケタミンはダウナー系に分類されます。本来はゾウなどの大型動物の麻酔薬として使われる非常に強い薬で、乱用者の多くは鼻から吸引して摂取しています。

末端価格1グラムあたり2万5000円ほどで流通しています。ほんの少し摂取しただけでもグデーンと強い酩酊状態に陥り、さらに過剰に摂取すると『Kホール』と呼ばれる意識の解離状態に入ります。

ここ数年のトレンドとしてはケタミンが流行しており、成田空港の税関での摘発件数は前年比で3倍、押収量は前年比で約8.4倍と飛躍的に増加しています。他の違法薬物と比べてコスパが良いケタミンは、昨今、若者を中心に蔓延している」

警察は現在、青木容疑者のポケットから見つかった別の白い粉末や、強制採尿した尿の鑑定を進めている。また、逮捕直前まで行動を共にし、任意で採尿に応じた女性についても捜査が続いているという。

華やかなSNSの裏側で進行していた薬物汚染。事件の全容解明が待たれる。

（了。前編から読む）