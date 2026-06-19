◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

サッカーＷ杯北中米大会で２大会連続で日本代表を指揮する森保一監督（５７）が、前回の１６強を大きく超える世界一を目指している。「日本の皆さんに“気”を送っていただきたい」「ニッポン一丸で共闘を」とサッカーに興味のある人もない人も、全国民が熱狂することで目標に近づくと繰り返し強調してきた。

自身も応援の輪を広げるため、熱心なファンサービスを欠かさない。だが、人気者ゆえにサインや写真撮影に応じれば人だかりができ、時間に限りが出てしまう。そこで本人の「サイン、写真以外で何かできないか」（日本協会担当者）という案を具体化したのが森保シールだ。約４センチ四方の丸形で、知人が描いた似顔絵に「共に世界一へ 森保一」と書かれ、１万枚作成された。ファンに配り、応援する機運の醸成に一役買っている。

それを見て思い出したのが、以前担当したゴルフ屈指の人気者・渋野日向子（２７）だ。渋野は１９年にルーキーでメジャーのＡＩＧ全英女子オープンを制覇。“スマイル・シンデレラ”として一躍有名になり、行く先々で人だかりができた。その中でも子どもの目線に合わせ、声をかけ、笑顔でファンサービスする姿が印象的だった。

２１年頃のコロナ禍、人との接触が極力避けられる状況下で、渋野も自身のシールを子どもたちに届けていた。競技の未来を思う気持ち、スポーツを通して人を幸せに―。森保監督と渋野のシールには、ファンを大切にするという共通の思いが詰まっている。（サッカー担当・岩原 正幸）

◆岩原 正幸（いわはら・まさゆき） ２００４年入社。昨年からサッカーキャップ。今大会がＷ杯初取材。