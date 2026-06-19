昨年１２月にフジテレビを退社した藤本万梨乃アナウンサーが６月１日からジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属したことが１９日、分かった。この日、同事務所が明らかにした。

同事務所は「この度、元フジテレビアナウンサーの藤本万梨乃が、６月１日より株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属することとなりました」と説明。今後について「アナウンサー時代に得た経験を生かし、様々な仕事に挑戦していきたいと考えております。活動についての詳細は、改めてご案内させていただきます」とした。

同事務所には鈴木雅之、篠原涼子、谷原章介らが所属。アナウンサーは元ＮＨＫの青山祐子、元ＣＢＣテレビの石井亮次、元フジの加藤綾子らが所属している。

◆藤本 万梨乃（ふじもと・まりの）１９９５年１０月３０日、福岡県出身。３０歳。東大医学部健康総合科学科卒。２０１９年にフジテレビ入社。当時の担当番組は「Ｍｒ．サンデー」、「めざましテレビ」、「さんまのお笑い向上委員会」など。趣味は旅行、読書。特技はダンス、長座体前屈。同期は堀池亮介アナ。