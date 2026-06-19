昨年１２月にフジテレビを退社した藤本万梨乃アナウンサーが１９日に自身のインスタグラムを更新し、芸能事務所「ジャパン・ミュージックエンターテインメント」に所属したことを報告した。

「この度、ジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属させていただくこととなりました」と発表。「アナウンサーとしてこれまで経験してきたことを大切にしながら、新しいことにも果敢に挑戦し、成長していけたらと思っています。これからもどうぞよろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

「ジャパン・ミュージックエンターテイメント」には俳優の篠原涼子、寺島進、谷原章介、芳根京子、石井亮次アナウンサー、同じ元フジテレビの加藤綾子アナ、元ＮＨＫの青山祐子アナらが所属している。

同事務所も藤本アナの所属を発表し「この度、元フジテレビアナウンサーの藤本万梨乃が、６月１日より株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属することとなりました」とコメント。今後については「アナウンサー時代に得た経験を生かし、様々な仕事に挑戦していきたいと考えております。活動についての詳細は、改めてご案内させていただきます」とした。

藤本アナは２０１９年にフジテレビに入社。東大医学部卒という経歴ながらも、気取らないキャラクターと明るい性格で人気に火が付くと、バラエティーや報道番組を中心に存在感を発揮した。２５年８月に結婚を発表。同年１２月いっぱいで退社した。

【投稿全文】

この度、ジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属させていただくこととなりました。アナウンサーとしてこれまで経験してきたことを大切にしながら、新しいことにも果敢に挑戦し、成長していけたらと思っています。

これからもどうぞよろしくお願いいたします

◆藤本 万梨乃（ふじもと・まりの）１９９５年１０月３０日、福岡県出身。３０歳。東大医学部健康総合科学科卒。２０１９年にフジテレビ入社し、２５年末で退社。フジテレビ時代の担当番組は「Ｍｒ．サンデー」（ＭＣ）、「めざましテレビ」（火〜木曜の情報キャスター）、「さんまのお笑い向上委員会」（アシスタント）など。趣味は旅行、読書。特技はダンス、長座体前屈。同期は堀池亮介アナ。プライベートでは２５年８月に結婚を発表した。