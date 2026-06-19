中島健人“麗司”、自宅でのプライベートな素顔映し出す 『ラブ≠コメディ』ドキュメンタリー“風”特別映像が解禁
歌手で俳優の中島健人が主演を務める、映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）のドキュメンタリー“風”特別映像「Episode0」が解禁された。
【動画】まるで本物の音楽番組！かっこよすぎる中島健人のパフォーマンス
今作は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル主人公・神崎麗司（中島）と、アイドル・南風美里（長濱ねる）ら、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメントを描く。
今回解禁されたのは、神崎麗司の劇中では描かれなかった「Episode0」を収録した特別映像。神崎麗司に密着する架空のドキュメンタリー番組『SUNドキュメント スターオブトップ』の特集を通して、ラブコメ界のプリンスとして絶大な人気を誇る麗司の撮影現場での様子から、自宅で自らカメラを回すプライベートな素顔までを映し出す。
映像の冒頭では、アイドルとしても活躍する麗司の歌番組収録に密着。劇中ドラマ『執事ラブ』の主題歌「愛してTonight」を披露する。本番に向けて入念にリハーサルを重ねる姿からは、高いプロ意識がうかがえる。続いては、『執事ラブ』の撮影現場。初挑戦となる本格アクションに挑み、俳優として新たな輝きを放つ。撮影後には、パーソナリティーを務めるラジオ番組『神崎麗司のサタデー・ナイト・ジャパン』の生放送へ。多忙な日々を送る麗司にとって、ラジオは「素の自分を出せる唯一の場所」だという。
麗司を支えるマネージャー・紺野聡（前野朋哉）は、過密なスケジュールを完璧に管理する敏腕マネージャーとして奮闘している。さらに、人気アイドル・南風と共演するラブコメドラマ『壁ドン！床ドン！君にドーン！』の撮影現場にも密着。麗司を人気俳優へと導いたテレビ局のプロデューサー・首藤麻美（板谷由夏）や、ADの平林和馬（今野大輝）とのやり取りも。ドラマ制作のリアルな舞台裏や、作品づくりに懸けるスタッフたちの情熱が垣間見える。
【動画】まるで本物の音楽番組！かっこよすぎる中島健人のパフォーマンス
今作は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル主人公・神崎麗司（中島）と、アイドル・南風美里（長濱ねる）ら、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメントを描く。
今回解禁されたのは、神崎麗司の劇中では描かれなかった「Episode0」を収録した特別映像。神崎麗司に密着する架空のドキュメンタリー番組『SUNドキュメント スターオブトップ』の特集を通して、ラブコメ界のプリンスとして絶大な人気を誇る麗司の撮影現場での様子から、自宅で自らカメラを回すプライベートな素顔までを映し出す。
麗司を支えるマネージャー・紺野聡（前野朋哉）は、過密なスケジュールを完璧に管理する敏腕マネージャーとして奮闘している。さらに、人気アイドル・南風と共演するラブコメドラマ『壁ドン！床ドン！君にドーン！』の撮影現場にも密着。麗司を人気俳優へと導いたテレビ局のプロデューサー・首藤麻美（板谷由夏）や、ADの平林和馬（今野大輝）とのやり取りも。ドラマ制作のリアルな舞台裏や、作品づくりに懸けるスタッフたちの情熱が垣間見える。