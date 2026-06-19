亀梨和也、自身監修のコラボグッズ披露 イベント間際に間に合い「ギリギリは一生背負っていきたい」
俳優の亀梨和也が19日、都内で行われた「GiGO×亀梨和也 コラボキャンペーン発表会」に登壇。コラボグッズを披露した。
【全身ショット】さわやか！青スーツが似合う亀梨和也
同キャンペーンでは、亀梨が監修し、亀梨のキービジュアルを用いたデザインの限定景品が7月中旬以降より、GiGOグループの店舗に登場する。
今回のコラボのオファーを受けた亀梨は「（GiGOは）大きなくくりでエンターテインメントの世界。僕自身も（その世界で）お仕事させていただいて、コラボという形で参加させていただけることが非常にうれしかったです」とにっこり。
コラボグッズを監修することについては、「コンサートやライブグッズを作らせていただいていましたけど、そういう角度とは違ったGiGOさんならではのものを」と新たな試みに意欲を見せた。
コラボグッズの一つが、亀梨のアクリルスタンド。サンプルが同イベント開催のギリギリに間に合ったそうで、「ギリギリは一生背負っていきたいですね。何歳になってもギリギリで生きていたいなと思います」とKAT-TUNのデビュー曲「Real Face」（2006）になぞらえて語った。
【全身ショット】さわやか！青スーツが似合う亀梨和也
同キャンペーンでは、亀梨が監修し、亀梨のキービジュアルを用いたデザインの限定景品が7月中旬以降より、GiGOグループの店舗に登場する。
今回のコラボのオファーを受けた亀梨は「（GiGOは）大きなくくりでエンターテインメントの世界。僕自身も（その世界で）お仕事させていただいて、コラボという形で参加させていただけることが非常にうれしかったです」とにっこり。
コラボグッズの一つが、亀梨のアクリルスタンド。サンプルが同イベント開催のギリギリに間に合ったそうで、「ギリギリは一生背負っていきたいですね。何歳になってもギリギリで生きていたいなと思います」とKAT-TUNのデビュー曲「Real Face」（2006）になぞらえて語った。