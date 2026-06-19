◇ACNツアー i Golf Shaper Challenge in 筑紫ケ丘最終日（2026年6月19日 福岡県那珂川市 筑紫ケ丘ゴルフクラブ＝6939ヤード、パー71 優勝賞金324万円）

中京大中高1年の現役高校生プロ、加藤金次郎が16歳1カ月13日の同ツアー史上最年少で逆転初優勝を決めた。

3打差の4位から出て16番までに5バーディーを奪取。通算14アンダーでトップと2打差に迫ると、最終18番パー4での第2打を直接カップイン。土壇場でトップを走る玉城海伍（30）に追いつく奇跡的なショット・イン・イーグルを決めた。

通算16アンダーで首位に並んだ玉城とのプレーオフでは2ホール目に2メートルのバーディーパットを沈め、パーに終わった玉城を退けた。16歳と44日の加藤は、同ツアーの最年少優勝記録（2025年Novil Cupでの武田紘汰＝17歳と96日）を更新した。

加藤は「18ホール目のイーグルはまさか入るとは思わなかった。プレーオフではバーディーを取れないと勝てないと思った。最後はちょっとスライスするラインだったが狙ったところに打てた」と激闘の末の勝利を喜んだ。

今季の下部ツアーは推薦出場に頼ってきたが、この優勝で残り全試合の出場権を得た。「目標は（来季レギュラーツアー出場権のある）20位以内だが、早い時期に優勝できたのでできれば2勝、3勝してトップを狙いたい」とACNポイントランキングの頂点へと狙いを上方修正した。