お笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（36）が18日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。ダウ90000の蓮見翔（29）について語った。

番組のテーマは芸人が思っていたことを言い合う「芸人矢印トーーク」。

ジャンボは蓮見に「圧倒的に華がないところがかわいい」と語った。「本当に才能あるじゃないですか。でも本当に華がないから安心します」と語り、スタジオを笑わせた。

ニューヨーク屋敷裕政は「考えたことなかったなぁ」と反応した。

ジャンボは「例えば最近よく言ってる『お笑いはやってないんですよ』。あれって実は俺ら芸人もっと怒るかもしれないというか。その議題。お笑いファンももっと怒るかもしれない。でも怒らない理由は華がないからなんですよ」と持論を展開した。

ジャンボは「こんだけ華がないのって蓮見くんとオズワルドの畠中さんだけです」と語り、スタジオを爆笑させた。

蛍原は「たしかに。畠中もそうや」と笑った。

ジャンボは「畠中さんもいつまで経っても華ないんですよ」と先輩をイジった。

ウエストランドの井口浩之は「蓮見の『お笑いはやってない』とかにお笑いファンが怒らないのって、華がないのもあるのかもしれないけどそれより蓮見が正しいとみんな思い込んでるから。怖くて言えないんだよ、結局」と違う視点から語った。

井口は「めっちゃダマされてるんだよ。M−1にただいっぱいエントリーしただけで『すごい』とか言われて。絶対優勝してる方がすごいよな？」と隣に座るM−1王者のたくろう赤木に話題をふった。

赤木も「全然そうです」と共感した。

井口は「7組出ただけで（お笑いファンが）『すごい、7組出てる』みたいな。ただ2000円払っただけだよ。誰でもできるよ」と持論を語った。

井口は「な？」と再び赤木にふると、赤木は「そう！」と共感し、笑いをさそった。