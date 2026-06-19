昨年12月末にフジテレビを退社したフリーアナウンサーの藤本万梨乃（30）が、６月１日から、篠原涼子、寺島進らが所属する芸能事務所「ジャパン・ミュージックエンターテインメント」に所属していたことが、19日までに分かった

同事務所にはCBC「ゴゴスマ −GO GO！Smile！−」でMCとして活躍する石井亮次や、元フジテレビで「カトパン」の愛称で親しまれた加藤綾子も所属している。

藤本も自身のインスタグラムを更新し、所属を報告。「アナウンサーとしてこれまで経験してきたことを大切にしながら、新しいことにも果敢に挑戦し、成長していけたらと思っています」と抱負をつづった。所属事務所も「今後はアナウンサー時代に得た経験を生かし、様々な仕事に挑戦していきたいと考えております」としている。

藤本アナは、東大医学部健康総合科学科在学中にファッション誌「non・no」のモデルやAbemaTVのキャスターを務めた知性派美人。19年4月にアナウンサーとしてフジテレビに入社し、「めざましテレビ」のキャスターや「さんまのお笑い向上委員会」アシスタントを務めた。25年12月の退社後も「Mr．サンデー」のキャスターを務めていたが、今年3月末で卒業していた。25年8月には、大学時代の同級生と結婚したことを発表した。

◆藤本万梨乃（ふじもと・まりの）1995年（平7）10月30日、福岡県生まれ。東大医学部健康総合科学科卒。19年4月にフジテレビに入社し、25年12月末で退社。血液型AB。