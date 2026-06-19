元サッカー日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏（71）が19日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで出演。自身が指揮した02年日韓W杯でのチュニジア戦の勝利について語った。

地元大会だった02年。初戦でベルギーと2―2で引き分けた日本は、第2戦のロシア戦で1―0で歴史的W杯初勝利を飾った。

グループステージ突破がかかっていたのが6月14日に大阪・長居スタジアムで行われた3戦目のチュニジア戦。前半は0―0も、後半開始から投入されたFW森島寛晃のゴールなどで2―0で快勝を飾った。

トルシエ氏は当時を「後半に2人交代して、そのうちの1人、地元のC大阪でプレーする森島が私のシナリオ通りに活躍してくれた」と狙い通りの展開だったと回顧。さらにグラウンド外で“秘策”を施していたことを明かした。

「（チュニジア戦前に）気分転換のため選手の家族をキャンプ地に招待したんだ。今まで前例がなかったが、それで選手がリラックスし、チュニジア戦に勝利することができた」

史上初のグループステージ突破の重圧の軽減するため、静岡県内のキャンプ地に家族を招待する異例の措置。その効果もあり、見事に1位通過を果たした。