ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』に登場するオリジナル新バンド Canna Lily（カンナリリー）が、本日6月19日に1stデジタルシングル「残像の高鳴り」を配信リリース。また、本日20時に同曲のMVも公開される。

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Canna Lilyは、アソビシステムとDONUTSが共同開催したオーディションにより選出されたメンバーで結成されたゲームオリジナルバンド。ゲームの枠を超え、リアルアーティストとしても活動を展開している。

本楽曲は、松隈ケンタが音楽プロデュースを務め、モモコグミカンパニーが作詞を担当。真っ直ぐなメッセージを込めた歌詞と、疾走感のあるロックサウンドで、どんな境遇にあっても諦めず前へ進もうとする想いが込められた楽曲となっている。

なおCanna Lilyは、6月26日に代官山UNITにて初ワンマンライブ『「Canna Lily 1st ONE-MAN LIVE「未明に咲く花」』を開催する。

・松隈ケンタ コメント

Canna Lilyのデビュー曲「残像の高鳴り」は、彼女たちがこれから歩んでいく物語の最初の1ページです。未来への期待や衝動、そしてまだ名前のつかない感情を抱えながら前へ進んでいく。そんな姿をイメージして作りました。そして今回、久しぶりにモモコグミカンパニーと一緒に作品を作れたこともとても嬉しく思っています。彼女の言葉はいつも僕の音楽に新しい彩りを与えてくれます。彼女の歌詞とCanna Lilyのまっすぐな歌声が出会ったことで、新しい景色が見える作品になりました。この一曲から、Canna Lilyの旅が始まります。ぜひ楽しみにしていてください！

・モモコグミカンパニー コメント

今回、BiSHの頃からお世話になっている松隈ケンタさんとご一緒できてとても嬉しかったです。疾走感あふれるかっこいいサウンドに引けを取らないようなロックな精神と、その中にも遊び心を忘れないことを意識して歌詞を書かせていただきました。今までの経験も全部味方にして、“ちょっとやそっとじゃ挫けない。”そんな前向きな気持ちになれる楽曲になっていると思います。ぜひたくさん聴いてください！

ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』著作権表記：（C）東映アニメーション／（C）DONUTS

（文＝リアルサウンド編集部）