日本アイスホッケー連盟は１９日、都内でスマイルジャパン（日本女子代表）新体制発表会見を行い、３月にアンバサダーに就任した元政治家の石原伸晃氏が、新監督に就任した大久保智仁氏、新コーチの久保英恵氏らとともに出席した。

石原氏は「（２月の）ミラノ（・コルティナ五輪）にも行っていまして、私の印象は久保さんなんかが辞められちゃって、若いチームだったなと。さらに、また今度、大久保ジャパンはもっともっと若いチームになる。伸びしろがあると思います」と新体制への期待感を口にした。

もちろん、エールも忘れない。「（ミラノ五輪で）高校生の２人の選手に緊張した？と聞いたら『全然』と。この言葉を聞いた時にこれは頼もしいなと。先ほど大久保監督に聞いたら中学生の方も招集するということでこざいますので、若いチームを、なでしこで言うと澤（穂希）さんみたいな久保さんが、コーチになられたので、メンタルの部分とレジェンドとしてみんな憧れてアイスホッケーをやっていたと思いますので、大久保新監督をしっかり支えていいチームを作っていただきたい。私もスマイルジャパンをしっかりサポートさせていただきたい」と力強く言った。

日本女子は五輪４大会連続出場した２月のミラノ・コルティナ五輪で１次リーグ敗退した。４月に飯塚祐司監督が退任し、５月に新体制を発表。３０年五輪に向けて動きだしている。