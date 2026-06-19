料理家・和田明日香「なんて綺麗な色」ナス料理に反響「鮮やか」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】料理家の和田明日香が6月19日、自身のInstagramを更新。調理中の様子を公開した。
【写真】“平野レミの義娘”料理家「なんて綺麗な色」ナス料理
和田は「なんて綺麗な色を見せてくれるんだい…」とつづり、写真を投稿。 鍋の中でナスを揚げている様子を披露した。ナスの鮮やかな紫色に「料理でくたびれても 料理に癒されるなあ」と記している。
この投稿に、ファンからは「鮮やかな色にうっとり」「何が出来るんだろう」「このままでも美味しそう」「夏野菜の色って本当に綺麗」「揚げナスならではの色」「料理に癒される気持ち分かる」といった反響が寄せられている。
和田は、料理愛好家・平野レミの次男である率さんと2010年に結婚し、3人の子供を出産。食育インストラクターの資格を持ち、テレビや雑誌などのメディア出演など料理家として活躍している。率さんの兄はTRICERATOPSのボーカル・和田唱で、その妻である女優の上野樹里は明日香にとって義理の姉にあたる。（modelpress編集部）
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【写真】“平野レミの義娘”料理家「なんて綺麗な色」ナス料理
◆和田明日香、「なんて綺麗な色」調理中のナス公開
和田は「なんて綺麗な色を見せてくれるんだい…」とつづり、写真を投稿。 鍋の中でナスを揚げている様子を披露した。ナスの鮮やかな紫色に「料理でくたびれても 料理に癒されるなあ」と記している。
◆和田明日香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「鮮やかな色にうっとり」「何が出来るんだろう」「このままでも美味しそう」「夏野菜の色って本当に綺麗」「揚げナスならではの色」「料理に癒される気持ち分かる」といった反響が寄せられている。
和田は、料理愛好家・平野レミの次男である率さんと2010年に結婚し、3人の子供を出産。食育インストラクターの資格を持ち、テレビや雑誌などのメディア出演など料理家として活躍している。率さんの兄はTRICERATOPSのボーカル・和田唱で、その妻である女優の上野樹里は明日香にとって義理の姉にあたる。（modelpress編集部）
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