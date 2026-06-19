サッカー日本代表・上田綺世の美人妻、捌いたイカで作った料理4品披露「刺身の切り方が綺麗すぎる」「捌けるのすごい」の声
【モデルプレス＝2026/06/19】モデルの由布菜月が6月18日、自身のInstagramのストーリーズを更新。自身で捌いたイカ料理を公開した。
【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「刺身の切り方が綺麗すぎる」捌いたイカで作った4品
由布は「朝から友達が釣ったイカを持ってきてくれたので捌いてみた」とコメントし、多種のイカ料理を公開。大根とイカを煮込んだイカ大根、大葉を添えて盛り付けられたイカの刺身、納豆と刻んだ大葉を乗せたイカ納豆、炊き込みご飯が並ぶ食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「和食のお店みたい」「イカ捌けるのすごい」「刺身の切り方が綺麗すぎる」「和の器が素敵」「盛り付けが美しい」などの声が上がっている。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月には第1子の妊娠と日本で出産予定であることを報告し、同年4月29日にInstagramで第1子女児の誕生を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「刺身の切り方が綺麗すぎる」捌いたイカで作った4品
◆由布菜月、イカ料理公開
由布は「朝から友達が釣ったイカを持ってきてくれたので捌いてみた」とコメントし、多種のイカ料理を公開。大根とイカを煮込んだイカ大根、大葉を添えて盛り付けられたイカの刺身、納豆と刻んだ大葉を乗せたイカ納豆、炊き込みご飯が並ぶ食卓を披露した。
◆由布菜月の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「和食のお店みたい」「イカ捌けるのすごい」「刺身の切り方が綺麗すぎる」「和の器が素敵」「盛り付けが美しい」などの声が上がっている。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月には第1子の妊娠と日本で出産予定であることを報告し、同年4月29日にInstagramで第1子女児の誕生を発表した。（modelpress編集部）
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