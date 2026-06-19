“ピーチヨーグルト風”のチーズタルト「焼きたてタルト 桃チーズ」を新発売【BAKE CHEESE TART】

チーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」は、夏の新商品として、冷やしてもおいしい“ピーチヨーグルト風”のチーズタルト「焼きたてタルト 桃チーズ」を、2026年7月1日から発売する。

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◆焼きたてタルト 桃チーズ

価格:351円(税込)

販売店舗:全国の「BAKE CHEESE TART」「BAKE the SHOP」

販売期間:2026年7月1日〜2026年9月14日

※なくなり次第終了。

ごろっとした桃の果肉を、爽やかな味わいが特徴の桃ヨーグルトチーズムースにトッピングしたチーズタルト。桃の甘みにヨーグルトのほどよい酸味を重ね、夏にぴったりの軽やかな味わいに仕上げた。

焼きたてはもちろん、冷蔵庫で冷やすと、桃はじゅわっとみずみずしく、ムースはぎゅっと引き締まりベイクドチーズケーキのようなずっしり濃厚な口当たりが楽しめる。冷凍庫で凍らせると、桃はシャリッとムースはアイスのようなひんやり濃厚な食感に変化する。

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〈オリジナルトートバッグのプレゼントキャンペーンを開催〉

「BAKE the SUMMER キャンペーン 2026」を開催する。対象商品(「お好きなチーズタルト6個BOX」と「ベイクTHEスフレケーキ」)を購入した人に、オリジナルの限定「サマートートバッグ」をプレゼントする。

オリジナルサマートートバッグ

対象店舗:「BAKE CHEESE TART」国内常設店舗

配布期間:2026年7月17日〜8月16日

※なくなり次第終了。